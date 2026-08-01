Marcos Llorente se cansó de las especulaciones y habló de sus fotos con Ferran Torres

España se coronó como campeona del mundo en la edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA™. Tras los festejos, los jugadores fueron liberados por sus clubes para tener sus merecidas vacaciones, pero una situación en particular llamó mucho la atención de los aficionados. Marcos Llorente y Ferran Torres, jugadores de La Roja, fueron vistos compartiendo momentos de relajación que generaron incertidumbre entre la afición.

Ambos futbolistas españoles fueron vistos disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, un destino muy popular entre los deportistas de élite. En las imágenes captadas se puede observar tanto a Llorente como Torres disfrutar del sol y el mar en un ambiente distendido, reflejando la gran conexión que existe entre ellos fuera del terreno de juego.

Sin embargo, la publicación de estas fotografías han generado una notable repercusión en las redes sociales. Resulta que la cercanía y las poses entre los dos futbolistas han provocado una enorme cantidad de comentarios y especulaciones por parte de los usuarios, quienes abrieron el debate sobre la naturaleza de su amistad. Esto no cayó para nada bien en uno de los jugadores.

Las fotos de Llorente y Ferran en Ibiza

Marcos Llorente fue directo sobre las especulaciones con Ferran Torres

Luego de que las fotos entre Llorente y Torres hayan generado un gran revuelo en redes sociales, el futbolista del Atlético de Madrid dejó un mensaje claro: “Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo”, comenzó diciendo Marcos.

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“Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den ‘cariño’. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo”, cerró el futbolista que viene de ser campeón del mundo con España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que Llorente, además, está en pareja y tiene un pequeño hijo.

La novia de Llorente y su mensaje

Paddy Noarbe, influencer en redes sociales y novia de Llorente, dejó un mensaje reflexivo sobre las relaciones humanas, aunque no se refirió precísamente a las imágenes difundidas de su pareja con Ferran Torres.

“Normalicemos no controlar cómo viven los demás. Sino elegir cómo quieres vivir tú”, publicó en sus redes sociales y, además, agregó: “Normalicemos cambiar de opinión”.

“A mí, vivir así me ha dado mucha responsabilidad, paz, alegría y amor propio. Porque cuanto menos necesitas juzgar cómo viven los demás, menos condicionas tu propia vida por cómo puedan juzgarte ellos. Y hace unos meses se me quedó grabada esta idea: con la misma vara con la que juzgas a los demás, acabas juzgándote a ti mismo”, cerró.