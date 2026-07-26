El Balón de Oro del Mundial 2026 desató una batalla entre los mejores clubes de Europa

La Copa Mundial de la FIFA™ siempre provoca movimientos en el mercado de fichajes. Esta edición 2026 disputada en México, Estados Unidos y Canadá no fue la excepción. Con España como campeona del mundo, diversos equipos se han fijado en sus jugadores y uno de los que más llama la atención es Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro de esta justa veraniega.

El mediocampista que pertenece al Manchester City es pretendido por varios clubes de Europa, siendo el Real Madrid el principal interesado. Con la llegada de José Mourinho como entrenador, el conjunto blanco busca reconstruir su medio del campo y el centrocampista de la Selección Española aparece como el principal apuntado. Sin embargo, el conjunto de la capital no es el único interesado.

Europa se pelea por el fichaje de Rodri

Diversos reportes internacionales señalan que el Paris-Saint Germain se metió en la disputa por Rodri Hernández. Incluso los franceses ya habrían consultado a la directiva del Manchester City sobre cuál es la situación contractual del jugador español con la intención de analizar la posibilidad de realizar su fichaje antes de que cierre la ventana del mercado de verano.

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Todo parece indicar que Rodri tiene los días contados en el equipo inglés, aunque su destino aún no está del todo claro. El Real Madrid no se baja de la pelea, pero ahora tendrá al PSG intentando quitarle el fichaje, sobre todo luego de que los blancos sobrepasaran a los franceses con la contratación del marfileño Yan Diomande. La situación contractual de Hernández también incita a los clubes a avanzar en su fichaje.

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El contrato de Rodri Hernández con Manchester City

Rodri aún tiene un año de contrato, ya que el mismo expirará en el verano del 2027. Esta situación ha provocado que el PSG acelere en las negociaciones, quienes tenían previsto su fichaje para más adelante.

Cabe resaltar que el FC Barcelona aparece como otro de los clubes poderosos interesados en el campeón del mundo, aunque el interés no sería tan fuerte como el que tiene el Real Madrid o el PSG.

A estas alturas, el cuadro de la capital española luce como el más adelantado en esta carrera, habiendo llegado a un acuerdo contractual con el propio jugador. Sin embargo, todavía no está nada cerrado, ya que una oferta potente del PSG o de cualquier otro equipo podrían cambiar los planes.