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Fútbol

Se prenden las alarmadas por lesión de Marcus Rashford

Todo era felicidad en el equipo del Manchester United con una cómoda victoria ante el Everton hasta que su estrella Marcus Rashford sufre una lesión

Marcus Rashford sale lesionado en el partido entre Manchester United y Everton
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Manchester United lograba una cómoda victoria ante el Everton por marcador de 2-0 en partido de la Premier League que le aseguraba su plaza a la Champions League, pero luego llegó la preocupación al lesionarse Marcus Rashford, que difícilmente podrá estar ante Sevilla el jueves para el partido de la Europa League.

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Todo parecía a favor del Manchester United; una cómoda victoria frente al Everton, el regreso del danés Christian Eriksen, lesionado desde enero, y la sensación de haber recobrado su nivel de juego justo antes del regreso de la competición europea, hasta que tras una internada Rashford se echó la mano al adductor y pidió el cambio.

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El delantero tuvo claro que no podía seguir y un escalofrío recorrió Old Trafford, porque Rashford, autor de once goles tras volver de la Copa del Mundo, es la gran estrella del Manchester United desde la salida de Cristiano Ronaldo y el jugador más en forma de la liga inglesa.

Hasta entonces todo le sonreía al equipo del técnico holandés Erik ten Hag, que no encontró excesiva resistencia en su rival.

Sin filtro alguno del Everton en el centro del campo, el Manchester United disfrutó de una autopista hacia el área rival, porque le bastó con buscar de forma constante la espalda de la desajustada defensa de los 'Toffes' para crear peligro. Veintidós disparos en el periodo inicial, más que nunca desde que se contabilizan en Premier League, dan cuenta del asedio.

Scott McTominay abre el marcador para el Manchester United

El asedio de los Red Devils, pese al atajadas de Jordan Pickford, acabó por calar gracias al estado de gracia del escocés Scott McTominay que tradujo en gol una perfecta asistencia de Jadon Sancho al minuto 36.

Confiado en su superioridad, bajó notablemente la intensidad el equipo de Ten Hag en la segunda mitad, lo que no evitó trabajo a Pickford, ni que un error en el control del veterano Seamus Coleman ofreciese a Rashford la oportunidad de dejar solo a Anthony Martial, para que el francés, anotara en el minuto 71 ante su víctima preferida (12 goles en 16 partidos ante Everton).

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Todo quedó dispuesto para la goleada, hasta que la lesión de Rashford en el minuto 78 cambió el panorama. El Everton siguió sin argumentos para inquietar y el Manchester United estuvo más pendiente de las posibles noticias sobre su máxima estrella.

Con este resultado, Manchester United llega a 56 puntos para ubicarse en la tercera posición, mientras Everton navega en el puesto 16 con 27 unidades y en peligro de caer en zona de descenso.

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