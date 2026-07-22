No fue Vozinha: este es el jugador que más consiguió seguidores en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó momentos inolvidables sobre el césped de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, sino que también desató una verdadera revolución en el universo digital. Recientemente, la plataforma de negocios y finanzas Sportico publicó el esperado listado de los diez futbolistas que experimentaron el mayor incremento de seguidores en Instagram durante el transcurso del torneo, revelando cifras impactantes que rompieron todos los récords de popularidad en las redes sociales. A pesar del fenómeno Vozinha, fue Erling Haaland quien capturó mayor aceptación virtual.

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En la cima de este ranking se ubicó el delantero noruego Erling Haaland, quien se consolidó como el jugador que más seguidores acumuló en términos absolutos. El artillero, que brilló con su selección al convertir siete goles y eliminar sorpresivamente a Brasil en los octavos de final, vio disparar su comunidad digital de 40,6 millones a unos imponentes 72,7 millones, lo que representa un incremento masivo del 79% (32,1 millones de nuevos fanáticos).

|Crédito: @ErlingHaaland / X

Sin embargo, el fenómeno más llamativo del certamen tuvo como protagonista al arquero Vozinha, de la selección de Cabo Verde. El guardameta acaparó las miradas del planeta tras una histórica fase de grupos y una digna eliminación ante Argentina en los dieciseisavos de final. Partiendo desde una base sumamente modesta de apenas 32.000 seguidores antes de debutar frente a España, Vozinha experimentó un crecimiento porcentual sin precedentes del 91.775%, añadiendo 29,4 millones de adeptos a su perfil y rozando el primer puesto de la lista.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Most Instagram followers gained during the World Cup!



— @LevAkabas pic.twitter.com/kqjwkIqCwj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026

El podio de esta vitrina global lo completó el inglés Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid y figura de su selección creció un 29% al sumar doce millones de nuevos seguidores, coronando un torneo excepcional donde se erigió como el máximo artillero del combinado británico. Muy de cerca le siguieron leyendas y nuevas promesas: el portugués Cristiano Ronaldo acumuló 11,4 millones más, mientras que el joven español Lamine Yamal, flamante campeón del mundo con España, sumó 11 millones.

El listado de los diez jugadores con mayor impacto en redes lo completaron figuras consagradas y jóvenes revelaciones. Los experimentados Neymar y Lionel Messi aportaron 7,7 y 7,5 millones de nuevos seguidores respectivamente, con el capitán argentino manteniéndose en el centro de la escena tras alcanzar la final del torneo. Finalmente, los últimos puestos correspondieron al mexicano Gilberto Mora (+6,6 millones), al francés Michael Olise (+5,7 millones —quien además hizo historia al registrar siete asistencias, la máxima cifra de pases gol en una sola edición mundialista—) y al brasileño Endrick, que cerró el Top 10 con un incremento de 5,6 millones de seguidores.

