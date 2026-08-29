Nació en Sinaloa, emocionó al público y puede ser la mejor mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 están prácticamente a la vuelta de la esquina y, sin duda, podrían ser un antes y un después para la Delegación Mexicana gracias a los buenos resultados que distintos deportistas han tenido en sus respectivas disciplinas en el pasado reciente.

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Se espera que los Juegos Olímpicos del 2028 sean el epicentro en donde México demuestre la evolución que ha tenido en distintas disciplinas a lo largo de los últimos años. Y, en medio de esta situación, luce interesante recordar a la que es, posiblemente, la mejor atleta mexicana en la historia de este evento.

María del Rosario Espinoza, ¿la mejor mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos?

Nacida en La Brecha Sinaloa el 29 de noviembre de 1987, María del Rosario Espinoza es considerada una de las atletas más completas en la historia del país gracias a la forma en cómo dominó durante una década el taekwondo, convirtiéndose en una figura sin igual para México.

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Y es que, más allá de lo querida que fue gracias a su personalidad y sencillez, María del Rosario también puede presumir ser una de las atletas con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos al sumar un total de tres preseas: el Oro en Beijing 2008, el Bronce en Londres 2012 y la Playa en Río 2016.

Por si esto fuera poco, María del Rosario Espinoza también conquistó el Campeonato Mundial de Taekwondo en Beijing 2007, así como el Campeonato de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro. Finalmente, también suma tres medallas mundiales a lo largo de su carrera.

¿Quiénes son las mejores atletas mexicanas en la historia de los Juegos Olímpicos?

Así como María del Rosario Espinoza, México puede presumir una interesante lista de atletas mexicanas que han destacado en la historia de los Juegos Olímpicos, sobresaliendo nombres como Soraya Jiménez, Paola Espinosa y Alejandra Valencia, por citar algunos ejemplos.