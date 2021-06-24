María Fassi abre en el top-10 del Women’s PGA Championship.

María Fassi se sometió a una cirugía de rodilla izquierda a finales de abril, lo que provocó que se perdiera seis semanas de acción y no pudiera jugar el U.S. Women’s Open a principios de este mes, pero regresó ansiosa de registrar un buen resultado y eso fue lo que consiguió este jueves en la ronda de apertura del Women’s PGA Championship.

La hidalguense tuvo una ronda con algunos altibajos en la que firmó cinco birdies, un bogey y un doble bogey. Su jornada comenzó con birdies consecutivos en los hoyos 1 y 2, pero perdería dos golpes tras anotarse seis en el par-4 del 3.

Sin embargo, se levantaría birdies en el 4 y 5 para terminar la ida con 34 golpes. Finalmente, haría bogey al par-5 del 12 y birdie en el par-3 del 15 para sumar 36 de vuelta y entregar una tarjeta de 70 impactos, 2 bajo par.

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Por su parte, la mexicana Gaby López deberá tener una buena segunda ronda si desea superar el corte del Women’s PGA Championship, que se realizará este viernes, cuando todas las jugadoras completen los primeros 36 hoyos de competencia.

López, quien será abanderada mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, hizo un birdie, un águila, dos bogey y dos dobles bogeys para firmar 75 golpes, 3 sobre par.

El torneo que se lleva a cabo en Atlanta Athletic Club es liderado por la mexicoamericana Lizette Salas, quien abrió con una ronda de 69, 5 bajo par, para colocarse sola en la cima del tablero.

El éxito que ha obtenido en el campo ha sido paralelo a cómo se ha sentido fuera de él. En una amplia entrevista posterior a la ronda, Salas habló públicamente por primera vez sobre algunos desafíos de salud mental que había enfrentado el año pasado.

“Fue un año realmente difícil para mí. Probablemente fue uno de los puntos más bajos de mi carrera mentalmente, pero tengo mucha suerte de tener una columna vertebral y un equipo fuertes ... sólo para estar ahí para mí.

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.@LizetteSalas5 leads by 2 strokes during Round 1 of the #KPMGWomensPGA.



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"Realmente no me gustaba a mí misma en 2020, y creo que con todo el COVID y no poder trabajar y tener el golf como mi salida, eso realmente me golpeó duro", sentenció Lizette Salas.

