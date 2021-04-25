La canadiense Brooke Henderson volvió a la senda del triunfo luego de presentar una tarjeta de 67 golpes, 4 bajo par, un total de -16, para ser la campeona del Hugel-Air Premia LA Open, evento del LPGA Tour, que se llevó a cabo en el histórico Wilshire Country Club de Los Ángeles, California.

Henderson, de 23 años, no tuvo una tarea fácil, ya que detrás de ella se encontraban la estadounidense Jessica Korda y la número uno del mundo Jin Young Ko. Sin embargo, logró poner presión desde el principio a Korda, quien arrancó como líder este sábado.

Henderson anotó birdies en los hoyos 2, 5 y 7, así como un bogey en el 6 para terminar los primeros nueve en 33 golpes. Para la vuelta, bajaría el 11, 12 y 14, donde tomaría una ventaja de tres golpes.

Never a doubt. 💪 @BrookeHenderson cards her sixth birdie of the day. She leads by three.



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El cierre del torneo tuvo un poco de suspenso, ya que Brooke Henderson hizo bogey en el par-4 del 17 y Jessica Korda hizo birdie en el par-3 del 18 para concluir con total de -15, pero no sería suficiente para mandar el torneo a definición por desempate.

En la tercera posición terminaron empatadas la surcoreana Jin Young Ko y la australiana Hannah Green, quien firmó una de las mejores actuaciones de la última ronda con 66 golpes (-5) y un total de 14 bajo par.

A Hollywood ending for @BrookeHenderson at the @lpga_LA 🌟



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Por su parte, las representantes mexicanas estuvieron alejadas de la parte alta de la tabla. María Fassi fue la mejor clasificada. La jugadora de Pachuca, Hidalgo entregó una tarjeta de 73 golpes, 2 arriba de par, en la cual registró tres birdies, tres bogeys y un doble bogey. Con un acumulado de uno sobre par, concluyó en el puesto 50.

What a round.



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Mientras que, Gaby López hizo siete birdies, un bogey y un triple bogey para culminar el día con 68 golpes, 3 bajo par, y un acumulado de 4 arriba para el campeonato. La capitalina culminó en la casilla 65.

Finalmente, Albane Valenzuela entregó una tarjeta final de 76 impactos, 5 arriba de par, donde realizó 5 bogeys, que la hicieron caer hasta la posición 76 del tablero con total de 9 sobre par.

