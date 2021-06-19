La medallista olímpica Mariana Avitia estará en Los Protagonistas

La mejor cobertura de los próximos Juegos Olímpicos arrancará cuando Azteca Deportes presente Los Protagonistas Rumbo a Tokyo 2020, en programa que podrás disfrutar a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes. Una de las personalidades del evento será Mariana Avitia, arquera mexicana y medallista olímpica la cual ha participado en 21 Copas del Mundo, 4 Campeonatos Mundiales y 2 Juegos Olímpicos. Además de ofrecerte la cobertura de los 339 eventos y de las 33 disciplinas olímpicas, habrá horas de diversión, humor, cultura y espectáculo.

¡Disfruta de Protagonistas Rumbo a Tokyo este 18 de junio!

Mariana Avitia se involucró en el Tiro con Arco desde temprana edad; a los 9 años obtuvo el segundo Lugar en el Campeonato Nacional Bajo Techo, en Aguascalientes. A los 14 años, participó en los Juegos Olìmpicos de Beijing, donde obtuvo la octava posición.

Avitia en el 2011 ganó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 obtuvo la Medalla de Bronce. Actualmente su gran motivación de la arquera mexicana es su hijo.

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¿Cuándo y dónde ver Los Protagonistas Rumbo a Tokyo 2020?

El programa que contará con las personalidades de Inés Sainz, Christian Martinoli, Antonio Rosique, Enrique Garay, Luis García, Luis Roberto Alves “Zague”, Jorge Campos, entre otros, se transmitirá a través de Azteca 7 a las 10:30 de la noche este viernes 18 de junio. Durante los Juegos Olímpicos se mantendrá la emisión con lo más destacado de la actividad deportiva en Japón.

EN VIVO: Los Protagonistas rumbo a Tokyo 2020

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

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