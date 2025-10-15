Serie de Campeonato: Mariners, a dos triunfos de hacer historia en la Liga Americana

Los Mariners de Seattle están a las puertas de un momento histórico. Con dos triunfos consecutivos como visitantes ante los Blue Jays de Toronto, el equipo del noroeste de Estados Unidos regresa al T-Mobile Park con el control total de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) y el apoyo de una afición que ya huele a Serie Mundial.

“Espero mucho ruido de parte de los fanáticos”, dijo el dominicano Jorge Polanco, figura ofensiva de Seattle. “Sé que van a aparecer, que van a traer mucha energía. Vamos a seguir compitiendo”.

Una ciudad encendida por el sueño

La ciudad está lista. Durante la serie anterior ante los Tigers, el estadio vivió una de las atmósferas más intensas del beisbol reciente, y se espera que el miércoles, cuando se reanude la serie, el rugido del público impulse al equipo a un paso más hacia la gloria.

El mánager Dan Wilson lo tiene claro: “Sabemos que tenemos trabajo por hacer. Estas series cobran vida propia, pero confiamos en mantenernos enfocados. Nuestros fanáticos nos ayudarán a llegar”.

Seattle Mariners no solo juega con ilusión, sino con historia de su lado. Los equipos que toman ventaja de 2-0 en una serie al mejor de siete han ganado el 83.9% de las veces, y en el formato actual 2-3-2, aquellos que ganan los dos primeros juegos como visitantes han avanzado 23 de 28 veces.

Mariners confía en su pitcheo

Los Blue Jays, por su parte, llegan heridos y obligados a reaccionar. El conjunto canadiense no solo perdió su ventaja de localía, sino también la confianza en su ofensiva.

“El trueno ha estado con ellos, no con nosotros”, reconoció el mánager John Schneider, quien espera que Vladimir Guerrero Jr. y compañía despierten antes de que sea demasiado tarde.

Para el Juego 3, Shane Bieber (4-2, 3.57 ERA) será el encargado de mantener vivas las esperanzas de Toronto, mientras que George Kirby (0-0, 2.70 ERA) subirá al montículo por Seattle con descanso regular y una ciudad entera detrás de él.

El duelo se disputará este miércoles a las 6:08 pm, tiempo del centro de México, en una casa que se ha convertido en fortaleza: Seattle tiene marca de 38-22 desde la fecha límite de cambios.

Con una ofensiva liderada por Polanco y la energía de Julio Rodríguez, los Mariners están a solo dos victorias de alcanzar lo que durante décadas pareció imposible: su primera Serie Mundial.