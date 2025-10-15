¡Cuidado Cruz Azul! El América recibe una noticia espectacular para el Clásico Joven

El América y el Cruz Azul se verán las caras este fin de semana. Más que tres puntos y el orgullo, también está en juego el subliderato del Apertura 2025. Cuando se pensaba que las Águilas llegarían mermadas a este encuentro, André Jardine recuperó a piezas clave en su esquema para hacerle frente a La Máquina en Ciudad Universitaria.

Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin, Sebastián Cáceres y Jona dos Santos están listos para el duelo contra el Cruz Azul. Además de los lesionados, el América también recupera a los seleccionados: Álvarez, Rodríguez, Malagón, Reyes, Sánchez y Juárez vuelven a Coapa. Hay que recordar que en los recientes días se dio a conocer que Ramón está en el radar del Porto.

Club América América cayó hasta el tercer lugar en el ranking de la Concacaf

Isaías Violante y José Raúl Zúñiga están totalmente descartados para el duelo del sábado. Henry Martín y Alejandro Zendejas entrenarán por separado después de una dolencia física. El caso de Zendejas es más preocupante para Jardine, pues es su jugador emblema en la actualidad.

Te puede interesar:



¿Cuándo y a qué hora es el juego entre Cruz Azul y América?

El encuentro correspondiente a la Jornada 13 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en punto de las 21:05 horas, hora del centro de México. El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Universitario. El América llega a este encuentro como sublíder de la competencia con 27 unidades. Cruz Azul aparece en el cuarto lugar con 25.

La Máquina y los de Coapa han aumentado su rivalidad en los últimos años después de que se han enfrentado en duelos directos. Para el Cruz Azul no es grato recordar las finales que ha perdido de la mano de los azulcremas, pero los Millonetas quedaron fuera de la Concachampions por culpa de los celestes. Es el torneo internacional que tanto desean Jardine y sus muchachos.