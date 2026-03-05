Fue considerado el hombre más fuerte del mundo; así rompía cadenas en la WWE

La WWE se ha convertido en una de las empresas de entretenimiento más importantes y conocidas de todos los tiempos gracias a la calidad y características de sus superestrellas, mismas que destacan por su manejo en el micrófono, su estilo de lucha o, bien, su notable fuerza física.

Un ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos que Mark Henry, quien durante un tiempo fue considerado el hombre más fuerte del mundo en su etapa en la WWE gracias a la fortaleza que tenía, misma que era suficiente para doblar sartenes o romper cadenas.

¿Fue Mark Henry el hombre más fuerte del mundo en la WWE?

Nacido en Texas el 12 de junio de 1971, Mark Henry comenzó su paso por el mundo deportivo en los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996 como participante en Halterofilia. Esta situación llamó poderosamente la atención de Vince McMahon, quien lo fichó para la WWE en 1996 bajo el mote de “el hombre más fuerte del mundo”.

Fue así como Mark Henry no solo conquistó sin demasiadas complicaciones el Arnold Strongman Classic 2002, sino que, a partir de ese año, comenzó a ser cada vez más importante en la empresa. Su momento más relevante llegó en 2011, cuando tuvo distintos feudos con Bigo Show y se proclamó Campeón Mundial Pesado de la empresa.

A Mark se le recuerda, además, por protagonizar un momento inolvidable en la WWE cuando, en 2006, rompió por completo unas cadenas con sus propias manos en un evento de SmackDown. Fue tanta la presión de la gente en aquel momento, que el norteamericano no tuvo de otra más que convencerlos de que era una máquina de fuerza infrahumana.

¿Qué es de Mark Henry en la actualidad?

Mark Henry está retirado oficialmente de la lucha libre; sin embargo, se mantiene vinculado a la misma luego de firmar un contrato de leyendas con la WWE en marzo del 2025. Actualmente, la superestrella tiene su enfoque en proyectos personales, entre los que destacan el desarrollo de su hijo Jacob en el wrestling.