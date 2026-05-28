Martín Anselmi reaccionó a la 10ma de Cruz Azul y todos se pusieron a llorar por lo que dijo

Cruz Azul finalmente pudo conseguir la ansiada Décima estrella de su historia en el futbol mexicano. Los Celestes derrotaron a Pumas en la Final del Clausura 2026 de manera agónica en los últimos minutos y celebraron la obtención del título en Ciudad Universitaria. Sin embargo, nadie esperaba que Martín Anselmi se sume a los festejos de La Máquina.

El entrenador argentino fue uno de los elegidos por Iván Alonso para comandar su proyecto deportivo. Su paso por Cruz Azul dejó buenas sensaciones, ya que le devolvió al equipo un sello futbolístico que había perdido en los últimos años. Ahora, tras un año y medio de su salida de La Noria, Anselmi reapareció para felicitar a su exequipo por el campeonato de Liga BBVA MX obtenido.

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El mensaje de Martín Anselmi hacia Cruz Azul

“Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades campeones. Los quiero mucho”, fue lo que publicó el técnico sudamericano en sus redes sociales, junto a una imagen del equipo levantando su décimo título de Liga BBVA MX. Su posteo se viralizó rápidamente en Internet y muchos aficionados de La Máquina no pudieron contener su emoción al leer las palabras del querido Anselmi.

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El mensaje del entrenador argentino también llegó a las manos de algunos jugadores de la plantilla de Cruz Azul. Fue Rodolfo Rotondi quien se tomó un momento para devolverle la gentileza, remarcando que Anselmi también aportó su granito de arena para que hoy el equipo pueda festejar un nuevo título de liga.

“Sos parte de todo esto, profesor. Te quiero mucho”, fue lo que replicó el futbolista de La Máquina en redes sociales, dejando en claro la buena relación que existe entre Anselmi y el plantel de Cruz Azul.

Así le fue a Martín Anselmi en Cruz Azul

El argentino llegó a las instalaciones de La Noria en el año 2024 y, fiel a su filosofía de juego, apostó por un funcionamiento vistoso que se reflejó rápidamente en los resultados y en el rendimiento colectivo. En total, Anselmi dirigió 50 partidos oficiales en Cruz Azul y dejó un saldo de 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

Bajo su dirección, el conjunto cementero alcanzó 42 puntos en un torneo corto de 17 jornadas, imponiendo una marca histórica para la institución. Cruz Azul consiguió disputar una Semifinal y Final de Liga BBVA MX bajo sus órdenes, pero en ambas oportunidades no pudo conquistar el título de liga.

Su método dejó huella en Cruz Azul pese a la ausencia de títulos, la misma que fue replicada por los entrenadores posteriores. Ahora, Joel Huiqui tomó el timón del barco y con un trofeo bajo sus brazos, buscará mantener al equipo cementero en lo más alto del futbol mexicano.