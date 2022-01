Orbelín Pineda ve desde la banca el triunfo del Celta

Vigo, España. Celta de Vigo consigue una importante victoria de 2-0 ante Osasuna en la cancha del Estadio de Balaídos en partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga española.

El mexicano Orbelín Pineda ya inscrito como jugador del Celta de Vigo vio el partido desde la banca observando como su compatriota el defensa Néstor Araujo jugaba los 90 minutos con una buena actuación.

El Celta se reencontró con su versión efectiva ante el Osasuna, al que golpeó en el primer tiempo en sus dos únicas aproximaciones, para despejar las dudas que habían dejado las derrotas ante Atlético Baleares, en la Copa del Rey, y Real Sociedad.

Cierto es que el choque pudo tener un guión diferente si en el minuto 9 el remate de Ante Budimir no se estrellase en el larguero de la portería defendida por Matías Dituro, al que apenas probó Osasuna, tan frágil en defensa como inocente en ataque.

El Celta no tardó en dominar, aunque apenas generó peligro. Con las líneas juntas, Osasuna ahogó la zona de creación celeste. La batalla táctica, no obstante, la rompió un lateral, Hugo Mallo. Su diagonal hacia el borde del área sorprendió a la defensa rojilla, que no lo esperaba. El capitán gallego remató con la zurda, su pierna mala, desde la frontal y Sergio Herrera colaboró para que acabase en gol.

Néstor Araujo tuvo una destacada actuación

El 1-0 dio tranquilidad al equipo de Eduardo Coudet, mucho más cómodo con espacios. Denis Suárez, Brais y Aspas entraron mucho más en juego. Y antes del descanso amplió su renta, tras una gran acción de Denis Suárez que finalizó Santi Mina.

El Celta se echó atrás en el segundo tiempo. Cedió el balón a su rival, que pisó mucho más el área celeste pero sin crear peligro. Sus centros laterales fueron la mayor amenaza para la defensa local. Néstor Araujo y, sobre todo, Aidoo exhibieron su buen momento.

Ambos entrenadores refrescaron sus onces, pero nada cambió. El Celta encerrado para salir al contraataque; Osasuna atacando pero sin probar a Dituro, que no disfrutaba de una portería a cero en Balaídos desde finales de septiembre (victoria por la mínima ante el Granada).