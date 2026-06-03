OFICIAL: Equipo del fútbol mexicano anuncia SEIS bajas previo al Apertura 2026

Este martes 2 de junio del 2026, el conjunto del Atlético de San Luis confirmó en sus redes sociales SEIS bajas previo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, por lo que el equipo tendrá que buscar varios refuerzos.

El club dio a conocer la noticia en sus redes sociales, luego de detallar que las jugadoras Judith Castillo, Mia Flores, Kimberlin Galicia, Alejandra Martínez, Anapaola González y Ghislane López concluyen con su etapa en la institución.

"El Club Atlético de San Luis informa que las jugadoras Judith Castillo, Mia Flores, Kimberlin Galicia, Alejandra Martínez, Anapaola González y Ghislane López concluyen su etapa con nuestra institución y causan baja del primer equipo femenil.

Asimismo, Amalia González finaliza su ciclo con el club tras obtener una beca universitaria en Estados Unidos, logro alcanzado gracias a su desempeño académico y deportivo durante su formación en el cuadro potosino.

El Club Atlético de San Luis Femenil agradece a cada una de ellas su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su estancia en el club y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales".

Informamos que las jugadoras Kimberlin Galicia, Alejandra Martínez, Mia Flores, Anapaola González, Ghislane López y Judith Castillo concluyeron su etapa con nuestra institución y causan baja del primer equipo femenil. 📝 https://t.co/DgpYnPTvzP#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/g1KIcAm7ZD — Atlético De San Luis Femenil (@AtletiDeSLPFem) June 2, 2026

Así le fue a San Luis en el Clausura 2026

Atlético de San Luis busca hacer un equipo competitivo luego de que en el Clausura 2026 logró terminar en el onceavo lugar de la tabla con 21 puntos conseguidos con seis victorias en el torneo, tres empates y ocho derrotas.

Se quedó a ocho puntos de poder clasificar a la Liguilla, por lo que con los cambios que anunció buscaría poder competir el siguiente torneo para entrar a Cuartos de Final.

