Surgió de las fuerzas básicas de Chivas, hoy celebra un CAMPEONATO en Europa

Chivas cuenta con una de las canteras más importantes en la historia del futbol mexicano, misma que destaca por la cantidad de jugadores que dan el salto al nivel profesional y que, con un poco de suerte, pueden destacar al punto de ser buscados en el futbol del viejo continente.

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Uno de los ejemplos recientes más claros de lo anterior es Mateo Chávez, quien destacó como lateral izquierdo de Chivas y que ahora, poco más de un año después de salir de Verde Valle, finalmente conquistó su primer campeonato en Europa. ¿Quieres conocer más al respecto?

Mateo Chávez, el jugador surgido de Chivas que es campeón en Europa

Fue hace unos días cuando Mateo Chávez logró su primer título en su aventura en Europa luego de formar parte de la gran final de la Supercopa de los Países Bajos, misma que enfrentó al PSV frente al AZ Alkmaar, equipo al que pertenece el surgido de las Chivas del Guadalajara.

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Y es que, después de una primera temporada complicada en donde no pudo afianzarse como titular indiscutible, todo parece indicar que esta campaña será la de consagración para Mateo Chávez, quien dicho sea de paso tuvo un excelente performance en esta final neerlandesa.

El mexicano no solo fue titular en el duelo más importante de este inicio de temporada, sino que además disputó 70 minutos y formó parte de la fiesta con un pase a gol que fue muy bien recibido por la afición, la cual espera verlo más minutos en el campo a partir de ahora.

¿Cuáles son los números de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar?

Fue a mediados del año pasado cuando Mateo Chávez completó su pase al AZ Alkmaar de los Países Bajos luego de brillar como lateral izquierdo de Chivas. En este año en la Eredivisie, el mexicano acumula poco más de 1,650 minutos en el campo distribuidos en 33 juegos, mismos en donde registra 1 gol y 2 asistencias.