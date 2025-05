Mateo Chávez revela por qué decidió ir a Europa

Mateo Chávez todavía no debuta con su nuevo club, el AZ Alkmaar; sin embargo, convivir y pasar casi un mes cerca de jugadores que militan en dicho club de los Países Bajos le ha dado una perspectiva de las características que hacen del futbol europeo el mejor del planeta.

“La mentalidad que tienen ellos, la forma en la que viven, en la que van a competir, en la que van a entrenar; son dos o tres horas de ir a entrenar, es lo único que existe en el mundo, y la forma en la que trabajan, en la que se cuidan, cómo se alimentan, cómo viven el futbol, es un poquito de lo que he aprendido”, dijo en zona mixta, desde el Centro de Alto Rendimiento.

A Europa en búsqueda de crecimiento

El lateral surgido del Guadalajara, quien vive su primer proceso con la Selección mayor, compartió los motivos por los que tomó la decisión de abandonar la Liga BBVA MX para emprender una aventura en el viejo continente.

“No sé si me ponga en el radar, son temas del entrenador, pero fue una de las razones de mi decisión. Yo considero que en mi posición hay mucha competencia, mucha gente de calidad, tenía que buscarme la oportunidad de mejorar y crecer yo también para poder competir contra todo lo que se venga”, señaló.

Complementó con referencia a la lesión sufrida por el defensor de los Tigres, Jesús Angulo, uno de los hombres con los que competiría por la titularidad, al menos, en los dos partidos amistosos que el combinado nacional disputará antes de la Copa Oro.

“Yo pelearé y buscaré mi lugar. Una lesión no se le desea a nadie, pero aprovechar esa oportunidad, y yo haré lo que esté en mis capacidades para ponerle un poquito la decisión al entrenador”, explicó.

Chavez quiere sumas minutos con Javier Aguirre

El futbolista de 21 años de edad no ocultó su deseo de consolidarse en la Selección Azteca ; sin embargo, se mostró consciente de que no implicara en camino sencillo.

“Ahorita todo es ganancia, yo busco estar, esté o no esté estoy aprendiendo mucho, me va a servir de mucho. Espero no sea la primera, yo quiero estar en el Mundial, en mil convocatorias, sé que necesito trabajar mucho y ganarme un lugar en mi nuevo club. Vengo con toda la disposición a aprender”, finalizó.

