Mateo Chávez sufre dura noticia a meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mateo Chávez, exfutbolista de las Chivas del Guadalajara , ha tenido un proceso de adaptación por demás complicado en su travesía en los Países Bajos, lo cual ha hecho que su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 no esté totalmente garantizada ante los minutos obtenidos hasta ahora.

¿Qué jugadores mexicanos podrían reforzar a Chivas? | En Caliente

Fue hace unos meses cuando Mateo Chávez dejó el Rebaño Sagrado para formar parte del AZ Alkmaar, uno de los equipos más tradicionales de la primera división neerlandesa; no obstante, una noticia sucedida en el último juego ha hecho que algunas personas cercanas a él comiencen a preocuparse por su hipotética llegada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Mateo Chávez no estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

El último partido del AZ Alkmaar trajo consigo la victoria como visitante ante el Telstar por 1-0; sin embargo, lo que llamó verdaderamente la atención fue el hecho de que Mateo Chávez no formó parte de la convocatoria de su entrenador, lo cual causó alarma entre la comunidad que sigue de cerca sus juegos.

Te puede interesar: Los mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Te puede interesar: ¿Ochoa le ganó la carrera a Acevedo en la Selección?

En poco más de 2 años, Mateo Chávez fue campeón con Tapatío y en sub23, debutó en 1ª con Chivas, se volvió titular, dió el salto al fútbol europeo y hoy recibe su primera titularidad, en partido oficial, con la selección mexicana mayor a 1 año del mundial



21 años. Nada mal 🐐🇲🇽 pic.twitter.com/B2iVJoQ7MQ — Miguel Pérez (@miguel_apt) June 23, 2025

Esta situación puede deberse a varios puntos, entre los que destacan una “sanción” por la cantidad de amarillas recibidas en el club, una especie de descanso para su recuperación o, simplemente, el hecho de no haber convencido del todo a su cuerpo técnico, situación complicada a unos meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe mencionar que Mateo Chávez llegó al AZ Alkmaar en julio del 2025; es decir, hace solo seis meses. En esta cantidad de tiempo, el Tiloncito únicamente ha podido disputar 1,094 minutos distribuidos en 22 compromisos, lo cual indica que su titularidad no ha estado garantizada en esta primera parte de la temporada.

¿Qué jugadores podrían sustituir a Mateo Chávez en caso de no ser convocado?

Si bien Mateo Chávez es una pieza importante por la banda izquierda, la realidad es que el titular para Javier, el Vasco Aguirre, es Jesús Gallardo, jugador del Toluca . Además, otra de las opciones puede ser el Cotorro González, quien curiosamente fue el que lo sustituyó como lateral izquierdo en Guadalajara.