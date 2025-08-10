Se hace presente Mateo Chávez en gol del AZ Alkmaar

El futbol mexicano celebra un nuevo capítulo en Europa. Mateo Chávez , joven lateral surgido de las fuerzas básicas de Chivas, debutó oficialmente en la Eredivisie con el AZ Alkmaar y lo hizo dejando una huella inmediata: una asistencia que selló la victoria 4-1 sobre el Groningen en la primera jornada de la temporada 2025-2026.

Mateo Chávez ingresó al minuto 77 en sustitución de Mees De Wit, cuando el marcador ya favorecía al AZ por 3-1. Apenas diez minutos después, el mexicano protagonizó una jugada que evidenció su calidad y visión de juego. Tras un desborde por la banda izquierda, alcanzó la línea de fondo y, pese a tropezar, logró sacar una diagonal retrasada precisa para Troy Parrott, quien definió con potencia al ángulo para firmar su doblete y el cuarto gol del encuentro.

¿Cuántos jugadores mexicanos han jugado en la Eredivisie?

La actuación de Chávez fue celebrada por la afición local y por los seguidores mexicanos que siguen de cerca su evolución. Con este debut, se convierte en el décimo cuarto futbolista mexicano en disputar la Eredivisie, siguiendo los pasos de figuras como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Hirving Lozano y Edson Álvarez.

El técnico Maarten Martens elogió la rápida adaptación del jugador, destacando su compromiso en los entrenamientos y su capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque. La asistencia no solo fue una muestra de su talento, sino también de su determinación por ganarse un lugar en el once titular.

¿Cuál es el próximo partido de Mateo Chávez con el Az Alkmaar?

El AZ Alkmaar comenzó la campaña con paso firme, y Mateo Chávez podría convertirse en una pieza clave en el esquema del equipo. Su próximo reto será el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación en la Conference League ante el Vaduz, programado para el jueves 14 de agosto.

