¿Chivas lo prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026? El nuevo dato esperanzador de la Hormiga González

Armando ‘Hormiga’ González mantiene su ilusión intacta de representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su presente no puede ser mejor, siendo el líder del campeonato de goleo de la Liga BBVA MX con Chivas y uno de los máximos goleadores de la temporada en todo el mundo. Sin embargo, un nuevo dato que alcanzó en la Jornada 13 del Clausura 2026 hace crecer la esperanza de verlo en la cita mundialista.

Guadalajara enfrentó a Pumas en el Estadio Akron, partido que finalizó en empate 2-2 con doblete del futbolista de 22 años. No obstante, un dato que pasó desapercibido fue que Hormiga González logró completar los 90 minutos de un partido oficial, situación que no se repetía desde el día 11 de noviembre del año pasado cuando Chivas venció por 4-2 a Rayados de Monterrey en la Jornada 17 del Apertura 2025.

|Crédito: Instagram/@hormiga_glez

Esto significa que, en el medio, debieron pasar unos 14 encuentros para que González lograra disputar los 90 minutos completos. Otro dato impresionante es que Hormiga sumó su octavo juego completo en 59 apariciones que acumula con Chivas desde su debut profesional. Una estadística que refleja la alta efectividad que el delantero tiene de cara a portería.

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Chivas podría estar preparando a González para el Mundial 2026

Volver a jugar un partido completo puede no ser casualidad para la Hormiga González. A prácticamente dos meses para el comienzo de la Copa del Mundo, Gabriel Milito estaría aprovechando la máxima cantidad de minutos posibles de su delantero estrella, quien podría dejar el club antes del inicio de la Liguilla del Clausura 2026.

|Instagram Armando González / @hormiga_glez

Resulta que todos los futbolistas que se encuentren jugando en la Liga BBVA MX y sean convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 deberán abandonar el torneo antes de tiempo. Es posible que Chivas esté exprimiendo, en su totalidad, el jugo de Hormiga González, quien sería una ausencia de peso en la Fase Final del Clausura 2026.

Actualmente, es el máximo anotador de la Liga BBVA MX con 12 y ya suma 24 goles en la temporada. Es el mexicano con más goles del mundo en la presente campaña, solo por detrás de Julián Quiñones. Sin dudas, tiene argumentos de sobra para estar presente en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

