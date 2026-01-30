Mateusz Bogusz por fin se sinceró sobre por qué dejó Cruz Azul para ir a la MLS: “Por eso decidí volver”

Aunque de manera insólita sigue registrado en Cruz Azul, Mateusz Bogusz ya fue presentado oficialmente en el Houston Dynamo de la MLS y no pertenece más al equipo de la Liga BBVA MX, sino que su pase ya pertenece al conjunto de los Estados Unidos. Ahora, el polaco se sinceró y dijo por qué dejó La Máquina y sorprendió a muchos.

Así como Cruz Azul despidió en pleno Clausura 2026 a Mateusz Bogusz , quien había sido fichado como una estrella internacional, también le dedicó un bonito mensaje. “Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF. ¡Gracias y éxito, Mateusz!”, expresó el comunicado.

La directiva de la Máquina le aplicará una sanción económica al polaco por no acudir durante una semana a los entrenamientos.|Crédito: Mexsport

Por su parte, Mateusz Bogusz “se olvidó” de Cruz Azul y se sinceró

En su presentación Bogusz se olvidó de Cruz Azul, ya que ni siquiera lo nombró y tampoco publicó nada nuevo en sus redes sociales. Mientras tanto, se mostró agradecido a la liga de futbol de los Estados Unidos, la Major League Soccer. “Llegué a la MLS en 2023 y desde aquí di el salto a la selección nacional. La MLS me dio mucho, por eso decidí volver”, reveló el polaco.

Cruz Azul recuperó la mayor parte del dinero invertido en Mateusz Bogusz

El mediapunta de 24 años había sido comprado por el conjunto de La Noria en 8 millones de euros, según cifras de Transfermarkt. Tras apenas un año en el club, Cruz Azul lo vendió en 6 millones de dólares más el 30% de una futura venta. Es decir, recuperó parte de lo invertido y hasta podría ganar buen dinero si lo venden en un alto monto.

Los números de Mateusz Bogusz en Cruz Azul

Tras no estar a la altura de lo que había soñado el conjunto de La Noria al ficharlo en enero de 2025, un año después el polaco cambió de club. Y, de acuerdo a la información proporcionada por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Mateusz Bogusz en Cruz Azul han sido los siguientes: