Matías Almeyda llegó con todo y aplicará este castigo a quien no siga sus instrucciones

Matías Almeyda se convertirá en el nuevo entrenador de Rayados luego de que la directiva decida acabar con el corto ciclo de Nicolás Sánchez. Luego de lo que fue un Clausura 2026 para el olvido, donde el equipo ni siquiera pudo clasificar a la Liguilla, la directiva comenzó a hacer cambios fuertes en su estructura, como la reciente llegada de Dennis Te Kloese como presidente deportivo de la institución regiomontana.

Diversos reportes indican que la nueva directiva de Monterrey, junto con el cuerpo técnico comandado por Almeyda, tienen la intención de realizar una limpieza profunda dentro de la plantilla. Sin embargo, la misma se llevará a cabo de forma paulatina y lenta, debido a los contratos largos y cargados de dinero que tienen la mayoría de los futbolistas extranjeros de La Pandilla. De todos modos, el ‘Pelado’ impondrá una serie de reglas que deberán ser acatadas sin excepción alguna.

El castigo que Almeyda prepara para los jugadores desobedientes

De acuerdo a la información que comparte el sitio Mediotiempo, Matías Almeyda se hará cargo del primer equipo de Rayados y realizará ciertos cambios de regla. La misma fuente señala que aquellos jugadores que no acaten las órdenes del estratega argentino serán castigados siendo borrados del equipo y no sumarán minutos durante los partidos. La directiva buscará terminar con sus contratos o hallar una venta hacia el exterior.

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Por otro lado, la filosofía de Te Kloese será impuesta en el cuadro de Sultana del Norte. Esto quiere decir que los contratos largos y multimillonarios para futbolistas de más de 30 años han llegado a su fin. Esto indicaría que será muy difícil volver a ver casos como el de Sergio Canales en Monterrey, ya que el club apostará principalmente, por la sangre joven y futbolistas surgidos de la cantera.

Matías Almeyda

El plan de Rayados con su plantilla

Reportes señalan que la intención de Rayados es darle frescura al plantel, rejuvenecerlo y hacer hincapié en las fuerzas básicas. Además, el mercado de fichajes será especial para Monterrey, ya que buscarán oportunidades en mercados emergentes, sin mucha demanda, pero que ofrecen jugadores de calidad si se trabaja bien. También prestarán atención en aquellos futbolistas nacidos en Estados Unidos, pero de nacionalidad mexicana.

En estos momentos, tanto la directiva como el cuerpo técnico concuerdan en que es necesario un cambio de mentalidad urgente y profundizar en la responsabilidad y compromiso del plantel respecto a la institución. Se promete una limpia que se llevará a cabo de forma espaciada, pero buscarán que el cambio de actitud sea de inmediato. El jugador que no siga esta estructura, será apartado del equipo de Monterrey.

