Matías Almeyda revela por qué fichó por Monterrey y no regresó a Chivas

Matías Almeyda ya fue anunciado como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey. El técnico argentino tomará las riendas del equipo regiomontano para comenzar con el nuevo proyecto deportivo de Dennis te Kloese, dejando atrás su exitoso pasado en Chivas. Sin embargo, con su arribo a suelo regio, el entrenador fue abordado por la prensa local y allí reveló por qué escogió la propuesta de La Pandilla.

Desde un principio, el ‘Pelado’ Almeyda reiteró que se siente muy contento de haber regresado a México, sitio donde obtuvo varias alegrías a raíz de campeonatos con el Guadalajara. No obstante, reveló que Rayados le ofreció todas las comodidades y un proyecto interesante que fue difícil de rechazar. De todos modos, Chivas no intentó su regreso ya que confían en el proceso de Gabriel Milito.

“Pasaron muchos años, esa afición sabe lo que significa para mí. La hipocresía la dejó de lado, es un equipo al que yo quiero. Arranca una nueva historia y es un club que me demuestra confianza, que me demuestra cariño, que me demuestra en toda la planificación un cariño especial y vengo a darle todo lo que quiero”, fue lo que expresó el nuevo entrenador de Rayados ante las cámaras.

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El staff de Matías Almeyda en Rayados

Cabe recordar que Almeyda viene de dirigir en La Liga de España tras un breve paso por el Sevilla. En estos momentos, el estratega se encuentra junto a su cuerpo técnico en la ciudad de Monterrey para firmar su contrato y luego se reunirá con la plantilla del combinado albiazul para comenzar a planificar la temporada 2025-26.

Matías Almeyda

El ‘Pelado’ estará acompañado por Daniel Vega y Erik Lamela, exfutbolista del Tottenham y Sevilla, quienes integrarán el cuerpo técnico de Almeyda; Guido Bonini será su preparador físico; Agustín Zalazar será el analista de video y auxiliar; además de Fabio Álvarez como kinesiólogo.

Chivas tiene un proyecto consolidado

A pesar de que los títulos aún no llegan, la directiva de Chivas apuesta por el proyecto de Milito. El técnico argentino logró dar una identidad al equipo, llegando a pelear por un lugar en la Final del Clausura 2026 sin sus seleccionados. La historia contra Cruz Azul en Semifinales pudo haber sido diferente si el entrenador hubiese podido contar con todas las piezas del rompecabezas y así lo creen en Guadalajara.

Por esta razón, el cuadro rojiblanco ni siquiera intentó el fichaje de Almeyda, entrenador con el que supo ser campeón de todo en México, pero que hoy defenderá los colores de Rayados, su nuevo equipo.

