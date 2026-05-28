El portero mexicano que estaría en la mira de Rayados

En la planeación para el próximo torneo, los Rayados ya tendrían en la mira a un portero mexicano para reforzar una posición con la que han batallado en los últimos años.

Andrés Sánchez está en el radar del América|Getty Images

De acuerdo a diferentes versiones de medios locales, el nombre de Andrés Sánchez del Atlético de San Luis estaría siendo analizado por la directiva regiomontana en este mercado de traspasos de cara al próximo Apertura 2026. Aunque de momento todavía no hay ofertas formales, debido a que apenas van unos días de trabajo desde que se confirmó la llegada del técnico Matías Almeyda, en conjunto con el arribo de Dennis Te Kloese como presidente deportivo. Sánchez tiene 28 años de edad y cuenta con cinco años de experiencia en la Primera División, en donde solo ha militado con los potosinos.

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Los problemas en la portería del Monterrey

Lo que es una realidad es que la “Pandilla” ha sufrido para encontrar a un portero confiable en los últimos años. Apenas en el 2025 decidieron prescindir del guardameta argentino Esteban Andrada debido a su irregularidad en partidos importantes.

En el verano del año pasado apostaron por contratar al arquero uruguayo Santiago Mele, quien se encontraba en buen momento siendo seleccionado por su país, pero en el Monterrey no se pudo consolidar. En su primer torneo fue prácticamente titular en todos los encuentros, pero para el reciente Clausura 2026 únicamente jugó en dos compromisos de las últimas fechas, ya que el puesto lo perdió ante el mexicano Luis “El Mochis” Cárdenas.

No obstante, ambos guardametas fueron señalados por la afición debido a algunos errores puntuales que costaron en las eliminaciones prematuras que tuvieron los Rayados este semestre tanto en la Liga BBVA MX, como en la Concacaf Champions Cup.

A la fecha la directiva regiomontana no ha informado sobre el futuro de estos elementos, pero la prensa desde la “Sultana del Norte” apunta a que sería uno de los primeros cambios que busquen los nuevos dirigentes del club.

