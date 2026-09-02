Matías Almeyda no se olvida de Chivas antes de enfrentar al América en la Leagues Cup 2026

Matías Almeyda volverá a encontrarse con el Club América, pero esta vez desde el banquillo de Rayados de Monterrey. El entrenador argentino tiene una historia importante con las Chivas de Guadalajara, razón por la que el encuentro podría ser incluso más especial para él.

Al haber dirigido al club tapatío y haber logrado tan buenos resultados durante casi tres años, le consultaron por la rivalidad con las Águilas. Así como consiguió varios títulos con Chivas antes de continuar su carrera fuera del futbol mexicano, ahora Almeyda supo responder.

Matías Almeyda, Chivas

Las palabras de Almeyda sobre Chivas antes de jugar con el América

El Pelado fue cuestionado sobre si enfrentarse a las Águilas tenía un significado especial por su pasado con Chivas. Almeyda reconoció la importancia que tenía este duelo durante su etapa con el “Rebaño Sagrado”, aunque aseguró que ahora su atención está puesta en Monterrey.

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“Sí, como entrenador tengo un pasado en Chivas, que era el clásico más grande que tiene México y tuvimos posibilidades de ganar y otras de no ganar, pero ni lo miro por ese lugar. Respeto a América como respeto a cualquier equipo”, declaró Almeyda en conferencia de prensa.

Enfrentar al América por su pasado en Chivas:



"Como DT tengo pasado en Chivas y que era el Clásico más grande que tiene México y tuvimos la posibilidad de ganar y otras no, pero no lo miro por ese lugar. Respeto al América como respeto a cualquier equipo" pic.twitter.com/YiD2sHMQHs — Edgar Martínez (@garymtzjr) September 1, 2026

Durante su etapa en Chivas, Almeyda dirigió 10 Clásicos Nacionales en Liga MX. El argentino consiguió tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 11 goles a favor y 10 en contra. Ahora tendrá un nuevo capítulo ante América, pero defendiendo los intereses de Rayados.

¿Cuándo juegan Rayados de Monterrey vs Club América por la Leagues Cup?

Matías Almeyda llegó a la semifinal de la Leagues Cup 2026 después de asumir recientemente el cargo de entrenador de Monterrey. Para avanzar a la final, Rayados deberá superar al América en un partido que tendrá como escenario el Dignity Field, en Carson, California.

El encuentro entre Rayados de Monterrey y América se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, tiempo del Centro de México. Será un duelo especial para Almeyda por su pasado con Chivas, aunque el entrenador dejó claro que su objetivo actual es conseguir el triunfo con el conjunto regiomontano.

