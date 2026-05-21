Matías Almeyda pide a jugadores lo que casi ningún DT: así lo explicó jugador que entrenó con él

Matías Almeyda fue presentado como nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey y muchos se preguntan qué deben esperar de él tanto los aficionados de La Pandilla como los futbolistas del propio equipo. Un jugador que ya se entrenó con él en Chivas contó qué es lo que les pide a sus dirigidos.

Según contó el exfutbolista Jair Pereira en diálogo con Santiago Fourcade, Matías Almeyda tiene una metodología de trabajo algo distinta a la de la gran mayoría de los entrenadores de la Liga BBVA MX y del futbol en general. Pues a sus jugadores les pide exigencia máxima en periodos muy cortos de entrenamientos. Además, Almeyda aplica castigos.

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Matías Almeyda: ¿Con qué se encontrarán los jugadores de Rayados de Monterrey?

El entrenador argentino de 52 años priorizaría los entrenamientos de máximo una hora y media, pero deben ser 90 minutos intensos. Se dice que Almeyda le da indicaciones claras y “fáciles” de entender a los jugadores, sin saturar de información. Además, es un DT que se destaca por no temerle a los jugadores de jerarquía y sentarlos en la banca si la situación lo amerita.

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En cuanto a su idea táctica, suele utilizar el famoso 4-3-3, con intensidad en la presión. Busca que todos los pases sean para adelante, permitiendo retroceder únicamente si luego se busca un cambio de sentido en el ataque. Le gusta que los porteros sepan jugar como un defensa más y que los laterales pasen al ataque, centrando para al menos 4 futbolistas dentro del área.

Matías Almeyda

En defensa, los equipos de Almeyda suelen armar una base indestructible de 4 defensores, haciendo relevos cuando uno de los 4 asignados no se encuentra en su posición. Todo eso lo entrena tácticamente en prácticas cortas, de a poco.

Las estadísticas de Matías Almeyda como entrenador

Almeyda ganó 2 títulos de Segunda División en su Argentina natal (uno con River Plate y otro con Banfield). Luego, pasó por Chivas de Guadalajara, donde levantó 5 trofeos. Por último, obtuvo 2 campeonatos con el AEK Atenas de Grecia. En San Jose Earthquakes de la MLS y en el Sevilla de España no consiguió ganar nada. Sus números generales fueron: