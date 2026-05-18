¿Matías Almeyda es el entrenador que necesita Rayados de Monterrey? Estas son sus estadísticas recientes

Matías Almeyda está cada vez más cerca de ser anunciado como nuevo entrenador de Rayados para afrontar el Apertura 2026. El conjunto regiomontano tiene al argentino como máxima prioridad tras haber despedido a Nicolás Sánchez luego de no conseguir los resultados esperados. Las negociaciones están avanzadas, pero su rendimiento reciente en Europa deja ciertas dudas sobre cómo será su desempeño en Monterrey.

Luego de un exitoso paso por el AEK Atenas de Grecia, el ‘Pelado’ firmó contrato con el Sevilla de España en julio del año pasado con el objetivo de regresar al equipo a los primeros puestos de La Liga. Los sevillanos venían de salvarse del descenso en la temporada 2024-25 al finalizar en la posición número 17 de la tabla y escogieron a Almeyda con la esperanza de mejorar el resultado conseguido previo a su contratación.

Si bien es cierto que Sevilla se alejó de la zona de descenso en la presente campaña, la directiva del club tomó la decisión de rescindir el contrato de Almeyda en marzo a raíz de los malos resultados. A falta de una jornada para que La Liga llegue a su fin, el conjunto español se ubica en la posición número 13 de la tabla, aunque lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales.

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Los números de Matías Almeyda en Sevilla

Durante su paso por España, el ‘Pelado’ estuvo al mando del primer equipo del Sevilla en 32 encuentros. Dejó un saldo de 10 partidos ganados, 7 empatados y 15 perdidos, habiendo recibido más goles de los que logró marcar. Su último encuentro fue el 21 de marzo cuando su equipo fue derrotado por 2-0 a manos del Valencia por la Jornada 29 de La Liga. Sus números detallados:



Partidos dirigidos: 32.

Ganados: 10.

Empatados: 7.

Perdidos: 15.

Goles anotados: 43.

Goles recibidos: 52.

Almeyda está a detalles de ser entrenador de Rayados

La directiva de Monterrey y el técnico argentino llevan semanas de negociaciones y las mismas parecen estar llegando a buen puerto. El periodista César Luis Merlo afirmó que estaría todo acordado para que Almeyda sea el entrenador de Rayados y adelantó que firmaría un contrato por dos años con la institución del norte.

Además, Manuel Filizola, presidente del Consejo de Administración de Rayados, reveló que las negociaciones van bien y su contratación podría ser anunciada pronto. “Con Almeyda te refieres, sí vamos bien, vamos bien, ojalá que pronto podremos anunciar algo. Gracias”, expresó el directivo para ABC Deportes.

De esta manera, el ‘Pelado’ está cerca de regresar a la Liga BBVA MX luego de ocho años fuera, donde es recordado por su paso por Chivas, club al que le dio su última época dorada. Allí conquistó cinco títulos: Liga MX, Copa MX, Supercopa MX y la Concachampions. Ahora buscará repetir la historia en Monterrey.

