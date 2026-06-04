Cómo le ha ido a Matías Almeyda en mundiales: el recorrido del nuevo DT de Rayados

Matías Almeyda buscará replicar los éxitos conseguidos en Chivas, en este caso, en Rayados de Monterrey. El argentino se convirtió en el flamante líder del proyecto deportivo de los regios de cara al Apertura 2026 y planificará la reconstrucción del equipo mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esté en juego. Dicho torneo es conocido por el ‘Pelado’, quien defendió la camiseta de Argentina en dos justas mundialistas.

El ahora entrenador de Rayados disputó dos Mundiales como jugador con Argentina: Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En total, su registro mundialista fue de 6 partidos, 0 goles y 0 asistencias. Era mediocampista de contención, por lo que su función principal no pasaba por el aporte ofensivo, sino por el equilibrio, la recuperación y el orden en la mitad de la cancha.

El rendimiento de Matías Almeyda en Mundiales con Argentina

Su mejor Mundial fue Francia 1998, donde tuvo un rol importante en el equipo de Daniel Passarella. Almeyda fue parte del plantel argentino y fue titular en los cinco partidos: ante Japón, Jamaica, Croacia, Inglaterra y Países Bajos. Argentina llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminada a manos de los neerlandeses. En ese torneo, el ‘Pelado’ disputó 427 minutos y recibió una tarjeta amarilla, terminando el torneo sin goles.

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En Corea-Japón 2002, ya con Marcelo Bielsa como entrenador, su protagonismo fue mucho menor. Almeyda integró la lista argentina, pero solo jugó un partido: el empate 1-1 frente a Suecia, resultado que terminó dejando a la ‘Albiceleste’ eliminada en fase de grupos. Jugó apenas 63 minutos, ya que no era tenido en cuenta por su director técnico, además de que el combinado sudamericano no disputó instancias de eliminación directa.

Almeyda como jugador de la Selección de Argentina

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

