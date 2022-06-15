Matilda: Descubre qué actores estarán en la nueva versión

La entrañable película de los años 90, Matilda, tendrá un remake que llegará a la plataforma de streaming, Netflix, a manera de musical. La cinta estará basada en el musical ganador del Tony dirigido por Matthew Warchus y aquí te decimos qué actores darán vida a los personajes en la nueva versión.

La película original se estrenó en 1996 y se basó en el libro homónimo del escritor inglés Roald Dahl. la producción estuvo a cargo del actor Danny DeVito, quien interpreta al papá de Matilda.

Te puede interesar: ¿Quiénes participaran en el partido The Beautiful Game?

Cabe señalar que la novela también fue adaptada al teatro en forma de musical, bajo el nombre de "Matilda: The Musical de Roald Dahl" y justamente la producción de Netflix estará basada en esta adaptación.

Matthew Warchus será el director encargado de la versión 2022 de Matilda. El cineasta estuvo a cargo de dirigir "Pride: Orgullo y Esperanza" en 2014, película basada en la historia de activistas LGBT longinenses.

¿Quiénes actúan en la nueva versión de Matilda?

Originalmente, Matilda Wormwood fue interpretada por Mara Wilson y en la nueva versión, Alisha Weir será la encargada de darle vida a la pequeña niña con poderes.

La actriz alemana Pam Ferris dio vida a la famosa villana, Agatha Tronchatoro, y ahora, la ganadora del Oscar, Emma Thompson se encargará de interpretar este papel.

Embeth Davidtz actuó como la Señorita Miel, la entrañable maestra de Matilda, en la versión de los 90's y en la nueva adaptación, Lashana Lynch, quien es conocida por su papel en "Dr. Strange In The Multiverse Of Madness", será este personaje.

Trailer oficial de Matilda

Meet the exception to the rules.



Emma Thompson, Lashana Lynch, and newcomer Alicia Weir star in a brand new take on the Tony and Olivier award-winning musical.



Roald Dahl's Matilda the Musical premieres this December. pic.twitter.com/TcmWauu7Md — Netflix (@netflix) June 15, 2022

¿De qué trata Matilda?

Matilda cuenta la historia de una niña que cuenta con poderes psíquicos y junto a su mente aguda y vivaz imaginación buscará la manera de cambiar su historia.

¿Cuándo se estrena la nueva versión de Matilda?

Netflix aún no ha dado una fecha de estreno oficial, pero estaría programada para las vísperas de Navidad.