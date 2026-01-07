Mauricio Sulaimán, revela la fecha y sede de una de las peleas más esperadas para el 2026

Una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo durante el 2026, parece tener ya carácter de OFICIAL, más allá de que no ha surgido un comunicado, pero Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo ha adelantado que Naoya Inoue y Junto Nakatani se verán las caras en el primer semestre del año.

Sulaimán, quien encabeza el organismo verde y oro, explicó durante el Martes de Café que no solo la pelea sucederá sino que ya hay fecha y sede para ese duelo que está destinado a ser el más grande en la historia del boxeo japonés.

Un enorme recinto, para una gran pelea: Inoue vs Nakatani sucederá en Tokio Dome

El recinto de tradición e historia como es Tokio Dome, es donde Inoue y Nakatani se verán las caras, confirmó Sulaimán, y ahí se decidirá quien es el japonés que domina en el mundo del pugislimo por la técnica y quedará en los libros de historia.

Fecha de la pelea Inoue vs Nakatani

Sulaimán confirmó que Inoue y Nakatani, se medirán el 5 de mayo del 2026, con pleno conocimiento del evento, y destaca que curiosamente ese enfrentamiento será en martes, un día inusual para el mundo del boxeo, aunque en Japón se han estado realizando combates en lunes.

