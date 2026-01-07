Jaime Munguía, en horas determinantes por una pelea que cambiaría su carrera

El peleador mexicano Jaime Munguía estaría pasando por horas determinantes rumbo a una posible pelea de título mundial en peso supermediano ante Osleys Iglesias, y de acuerdo a palabras del promotor del cubano, el azteca ya habría sido avisado y se encontraría analizando la posible pelea para luego pentablar negociaciones entre promotoras, sede, fecha y la bolsa.

Ahora, parece que lo más importante es que en el plazo que le da la Federación Internacional de Boxeo, Munguía junto a su promotor Fernando Beltrán de ZANFER y su entrenador Eddy Reynoso abran la puerta a un pleito muy esperado.

El contexto de esta sorpresiva opción de Munguía por un campeonato del mundo

El primer punto para entender el porque´de la posible pelea de Jaime Munguía, es que a medianos de diciembre, Terence Crawford renunció a los campeonatos de peso supermediano al anunciar su retiro del deporte de los puños.

La FIB, en su proceso para encontrar a un nuevo campeón, encontró a Osleys Iglesias, el cubano de 28 años como el primer clasificado y en segunda instancia a Canelo Álvarez, por lo que lanzó el llamado a que un plazo de tres días hábiles tenían que decir sí o no a una pelea, a lo que Iglesias aceptó, pero Canelo se habría dicho indispuesto, por el proceso de recuperación que sigue por la operación de codo izquierdo.

El siguiente en la fila era Jaime Munguía y así lo sabía el promotor de Iglesias, Camille Estephan quien acotó que en efecto era una opción el mexicano y que lo importante era seguir en la órbita para tener ese combate durante el 2026.

Ahora, el mismo promotor habló con Boxing Scene y le habría confirmado que Munguía ha sido notificado y está en ese mismo plazo de tres días para analizar la situación y aceptar o negarse a ese choque.

Jaime Munguía arrastra ocho meses sin pelear

Jaime Munguía no pelea desde mayo, cuando derrotó a Bruno Surace en Arabia, pero luego se le suspendió por una prueba positiva en un control antidopaje, el mismo que después de meses de análisis se encontró que no procedía, sin embargo, ese problema detuvo su carrera.

En diciembre, en Mazatlán, Eddy Reynoso, entrenador de Jaime Munguía compartió a Box Azteca antes del retiro de Crawford, que junto a Fernando Beltrán, promotor de Munguía, se buscaba un combate contra un rival de renombre en los primeros meses del año, especulándose que era Mbilli, pero ahora con esta latente opción, todo tendría un giro y Jaime Munguía estaría en camino a una pelea de campeonato de mundo.