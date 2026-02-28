Este pitcher se quedó en la MLB tras el mensaje que escribió su hija

En MLB, los contratos se definen con números, necesidades y proyecciones. Pero de vez en cuando aparece una historia que le pone corazón al negocio y lo vuelve humano, como si por un momento el béisbol se acordara de que también se vive en familia, en ciudades y en rutinas fuera del estadio.

Max Scherzer renovó con los Toronto Blue Jays

Max Scherzer renovó con los Toronto Blue Jays por una temporada, en un acuerdo de 3 millones de dólares, y el episodio tuvo un giro tan inesperado como entrañable: su hija de 8 años escribió una carta pidiendo que el equipo mantuviera a su papá.

La carta, compartida por la familia, se volvió viral por lo directa y emotiva. En el mensaje, la niña expresa tristeza por no ganar la Serie Mundial y pide que la próxima vez sí lo logren; después, remata con el deseo central: que su papá regrese al equipo. También explica por qué Toronto se volvió especial para ellos, con referencias claras a su experiencia en la ciudad: el acuario, la CN Tower y, por supuesto, el estadio. Ese tipo de detalles convierte una renovación en algo más que un movimiento de roster: la convierte en un vínculo con la ciudad.

Aquí la carta:

Para los Blue Jays, la decisión significa mantener en el vestidor a un lanzador con perfil de líder, experiencia de postemporada y peso competitivo. Para Scherzer, el regreso también funciona como continuidad en un lugar donde su familia se sintió cómoda y conectada con el ambiente del club, algo que no siempre ocurre en carreras largas con cambios constantes de uniforme.

