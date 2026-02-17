Vladimir Guerrero Jr. revela quién fue el verdadero as de Dodgers en la Serie Mundial

En el beisbol de Grandes Ligas las declaraciones pesan, y más cuando vienen de un toletero de élite. El primera base de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., dejó claro que el lanzador más complicado que enfrentó ante los Los Angeles Dodgers en los playoffs de 2025 no fue Shohei Ohtani.

En entrevista exclusiva con Yancen Pujols, el pelotero de 26 años llenó de elogios al japonés Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

"Yamamoto fue un as", aseguró Guerrero. "Ese tipo no pasaba de las rodillas y le lanzaba strikes a todo el mundo".

Yamamoto, el brazo que marcó la diferencia

Las palabras no fueron gratuitas. Yamamoto tuvo una Serie Mundial dominante, permitiendo apenas dos carreras en 17 2/3 entradas de labor, incluyendo una aparición como relevista en el decisivo Juego 7. Un desempeño que dejó huella.

Guerrero, incluso, reconoció su grandeza sin rodeos: "Un MVP sin duda. Me quito el sombrero. Estaba pintando las esquinas bajas, golpeando las rodillas, lanzando strikes a todos y dominando".

Curiosamente, los números personales del dominicano ante el japonés no son malos: en ocho turnos en su carrera contra Yamamoto suma tres imparables, incluidos dos dobles, de cara a la campaña 2026. Aun así, el respeto es total.

Ohtani no fue el más temido

En contraste, Guerrero fue más directo cuando habló de Shohei Ohtani, MVP de la Liga Nacional en 2024 y 2025.

"¿Pero, sinceramente? Shohei Ohtani no fue tan difícil de batear", afirmó. Durante la Serie Mundial, el japonés permitió siete carreras limpias en aproximadamente ocho entradas de trabajo. Aunque su talento es incuestionable, las lesiones han afectado su rendimiento en el montículo en los últimos años.

La rivalidad podría tener un nuevo capítulo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde Guerrero representará a República Dominicana. El inicialista formará parte de una alineación temible junto a figuras como Juan Soto, Fernando Tatis y Manny Machado.

Aunque es poco probable que Ohtani lance en el torneo internacional, el cruce entre Japón y República Dominicana en semifinales sería un choque de alto voltaje si ambos avanzan.

Guerrero, nacido en Canadá cuando su padre jugaba con los Expos de Montreal, pudo elegir selección. Sin embargo, su corazón está claro: "Nací en Canadá, pero crecí en la República Dominicana". Su decisión honra también el deseo de su padre.

En el diamante, el respeto existe. Pero cuando se trata de decir quién fue el más dominante, Vladimir no titubea: el verdadero dolor de cabeza fue Yamamoto.

