¿Max Verstappen se retira de la F1? Estas fueron sus inquietantes declaraciones

El Gran Premio de Japón, el último antes del parón obligatorio que la Fórmula 1 tendrá hasta mayo del 2026, dejó consigo muchas secuelas importantes que podrían cambiar el rumbo del automovilismo profesional, en gran medida, por las declaraciones de Max Verstappen.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Cuatro veces campeón mundial de forma consecutiva, Max Verstappen no está nada contento con las modificaciones que la Fórmula 1 ha tenido para esta temporada. Ante tal situación, lanzó un par de declaraciones que podrían indicar que su retiro de la F1, con apenas 28 años, está más cerca que nunca.

¿Max Verstappen piensa retirarse de la F1?

Max Verstappen quedó ubicado en la octava posición del GP de Japón, por lo que únicamente pudo sumar 4 puntos para Red Bull. Al término de la carrera, la leyenda neerlandesa aseguró que no descarta retirarse de la máxima categoría del automovilismo una vez concluida la temporada.

¿Cuándo y a qué hora jugaría la Selección Mexicana si clasifica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Temporada 2026 de la NFL: ¿Cuándo arranca y qué equipos son favoritos para llegar al Super Bowl?

“En privado soy muy feliz. Esperas las 24 carreras, que en esta ocasión son 22, y entonces simplemente te preguntas si vale la pena. Piensas, ¿disfruto más estar en casa con mi familia o viendo más a mis amigos cuando ya no disfrutas el deporte?”, mencionó el piloto de Red Bull en charla para la BBC.

Cabe mencionar que las declaraciones de Verstappen responden a los cambios de reglamento que la Fórmula 1 ha tenido para esta temporada, misma que evita que el monoplaza tenga una velocidad elevada. Del mismo modo, esto podría deberse al mal arranque que Red Bull ha tenido en estas primeras tres carreras.

¿Cuándo será la próxima carrera en la Fórmula 1?

El calendario de la Fórmula 1 establece que las siguientes carreras serían el GP de Bahréin y Arabia Saudita, mismas que, sin embargo, fueron cancelados por cuestiones ajenas al deporte. Por tal motivo, el próximo GP será el de Miami, mismo que se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 14:00 horas.