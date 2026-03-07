Amaga con irse: Verstappen explota contra la nueva Fórmula 1 tras su accidente en Australia

La temporada 2026 de Fórmula 1 apenas comienza… y ya tiene su primera gran polémica.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, no se guardó nada tras la clasificación del Gran Premio de Australia y volvió a lanzar un duro mensaje contra la nueva normativa técnica que debutó este año en la categoría.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

“No lo estoy disfrutando en absoluto. Tampoco me importa dónde me clasifique. Ya sea en cabeza o donde estoy ahora, emocionalmente y en términos de sensaciones, es completamente vacío”. Las palabras del piloto de Red Bull reflejan el malestar que existe en parte del paddock con el reglamento que redefine el equilibrio entre el motor de combustión y la energía eléctrica.

Verstappen cuestiona el nuevo reglamento de la Fórmula 1

La nueva generación de monoplazas introduce una mayor dependencia del sistema eléctrico, con una proporción cercana al 50 % respecto al motor de combustión interna.

Esto obliga a los pilotos a gestionar constantemente la batería durante la vuelta, lo que ha generado críticas por el estilo de conducción que exige.

Según Verstappen, las carreras ahora obligan a adoptar técnicas que no se sienten naturales en pista.

“Simplemente no se puede conducir con naturalidad. Básicamente, hay que pisar el acelerador lo menos posible en todas partes para ahorrar batería”.El neerlandés ya había criticado este concepto durante las pruebas de pretemporada, cuando llegó a comparar el nuevo reglamento con una especie de “Fórmula E con esteroides”.

Tras su accidente en la Q1 en Australia, Max Verstappen volvió a cargar contra la F1 de 2026:



“No lo estoy disfrutando… se siente completamente vacío”. 🏁



¿Qué opinan? ¿Que se calle y se ponga a competir, o tiene toda la razón?🤔 pic.twitter.com/ZtWk7IlyNs — Gabo Martínez (@gabomrubio) March 7, 2026

No es el único piloto que cuestiona los nuevos coches

Las dudas sobre la normativa no se limitan a Verstappen. Otros pilotos importantes también han expresado su inconformidad durante el fin de semana en Melbourne.

Lando Norris, actual campeón del mundo, aseguró que el cambio ha sido radical:

“Hemos pasado de los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1 a probablemente los peores”. Mientras que Charles Leclerc de Ferrari también reconoció que los nuevos monoplazas no son los más divertidos de conducir, mientras que Lewis Hamilton fue todavía más directo al afirmar que el concepto va en contra de lo que representa la Fórmula 1.