Video

Mazatlán perdona dos veces seguidas vs Atlas | Penal fallado y poste | Jornada 9 Liga MX

¡Mazatlán tuvo dos oportunidades clarísimas para abrir el marcador ante Atlas en la Jornada 9 de la Liga MX! ⚽ Primero fallaron un penal, y en la siguiente jugada estrellaron el balón en el poste. ¡Increíble doble ocasión desperdiciada!

