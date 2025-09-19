Mazatlán perdona dos veces seguidas vs Atlas | Penal fallado y poste | Jornada 9 Liga MX
¡Mazatlán tuvo dos oportunidades clarísimas para abrir el marcador ante Atlas en la Jornada 9 de la Liga MX! ⚽ Primero fallaron un penal, y en la siguiente jugada estrellaron el balón en el poste. ¡Increíble doble ocasión desperdiciada!
