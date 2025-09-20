deportes
Nota

Mazatlán vs Atlas en vivo: ¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 19 de septiembre?; marcador online

Los Cañoneros de Mazatlán abren las puertas del Encanto para recibir a los Rojinegros del Atlas dirigidos por Diego Cocca, sigue este partido por TV Azteca Deportes.

Mazatlán vs Atlas
Erick De la Rosa
Liga MX
Los Cañoneros de Mazatlán abren las puertas de su casa para recibir a un Atlas que busca el triunfo en patio ajeno. Ambos clubes requieren el triunfo para soñar con la fase final del Torneo Apertura 2025 y por ello, nos espera un gran partido a través del segundo partido del Viernes Botanero.

Tanto el cuadro sinaloense como los Rojinegros tienen seis unidades en el presente certamen y en caso de un supuesto triunfo podrían aspirar hasta la onceava posición de la tabla general. De momento, los Cañoneros son décimo quintos y el cuadro tapatío está un puesto abajo por peor diferencia de goles.

Mazatlán FC
Atlas
