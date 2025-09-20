Mazatlán vs Atlas en vivo: ¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 19 de septiembre?; marcador online

Los Cañoneros de Mazatlán abren las puertas de su casa para recibir a un Atlas que busca el triunfo en patio ajeno. Ambos clubes requieren el triunfo para soñar con la fase final del Torneo Apertura 2025 y por ello, nos espera un gran partido a través del segundo partido del Viernes Botanero.

Tanto el cuadro sinaloense como los Rojinegros tienen seis unidades en el presente certamen y en caso de un supuesto triunfo podrían aspirar hasta la onceava posición de la tabla general. De momento, los Cañoneros son décimo quintos y el cuadro tapatío está un puesto abajo por peor diferencia de goles.