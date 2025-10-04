deportes
Nota

Mazatlán vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, HOY viernes 3 de octubre; marcador online

Sigue el minuto a minuto del partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 entre Mazatlán y el Atlético San Luis por Azteca Deportes.

Mazatlán vs Atlético San Luis
Erick De la Rosa
Liga MX
De las últimas llamadas en el Torneo Apertura 2025 tanto para Cañoneros como para potosinos en este duelo correspondiente a la jornada 12. Mazatlán llega con ocho unidades en la posición 16 de la clasificación general y una victoria los pondría en la pelea por el play-in.

De otro lado, el conjunto de San Luis tiene 10 unidades y es décimo segundo lugar de la clasificación. En caso de sacar un triunfo en El Encanto, Joao Pedro y compañía se podrían meter hasta el décimo lugar y desplazar a los Pumas de manera momentánea.

Atlético de San Luis
Mazatlán FC
