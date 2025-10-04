Mazatlán vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, HOY viernes 3 de octubre; marcador online

De las últimas llamadas en el Torneo Apertura 2025 tanto para Cañoneros como para potosinos en este duelo correspondiente a la jornada 12. Mazatlán llega con ocho unidades en la posición 16 de la clasificación general y una victoria los pondría en la pelea por el play-in.

De otro lado, el conjunto de San Luis tiene 10 unidades y es décimo segundo lugar de la clasificación. En caso de sacar un triunfo en El Encanto, Joao Pedro y compañía se podrían meter hasta el décimo lugar y desplazar a los Pumas de manera momentánea.