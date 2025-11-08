Mazatlán vs Necaxa: Alineaciones de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Estadio El Encanto albergará uno delos dos últimos duelos del Viernes Botanero, donde Mazatlán y Necaxa se enfrentan en un partido más de orgullo que de aspiraciones. Ambos equipos llegan a la jornada final con la mira puesta en cerrar dignamente un torneo que no cumplió las expectativas de sus aficiones. Solo un milagro los colocará en la fase de Play-In de la Liga MX.

Los Cañoneros cierran una campaña complicada, marchan en el puesto 16 con apenas 13 puntos, producto de 2 triunfos, 7 empates y 7 derrotas. Con posibilidades de alcanzar el Play-In dependiendo de otros resultados, el conjunto sinaloense buscará despedirse de su gente con una victoria que brinde un buen cierre y siente las bases para la próxima temporada.

Por su parte, los Rayos mantienen una mínima esperanza. Ubicados en la posición 15 con 16 unidades, necesitan una combinación casi milagrosa para clasificar: golear a Mazatlán y esperar tropiezos de Pumas, Santos, Atlas y Querétaro. Aun así, Necaxa intentará cerrar con orgullo un certamen que ha dejado dudas.

Alineaciones Mazatlán

Ricardo Gutiérrez, Facundo Almada, Roberto Meráz, Bryan Colula, Lucas Merolla, Ángel Leyva, Edgar Bárcenas, José Esquival, Mauro Lainez, Jordan Sierra y Fabio Gomes.

Alineaciones Necaxa

Luis Usain, Agustín Oliveros, Tomas Jacob, Cristian Calderón, Franco Rossano, Emilio Lara, Kevin Ante, Agustin Palavecino, José Rodríguez, Tomas Baldoni y Dider Cambindo.