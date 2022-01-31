Mbappé llega a un acuerdo con el Real Madrid

Berlín, Alemania. El astro francés y jugador del Paris Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé llegó a un acuerdo con el equipo español Real Madrid para incorporarse a la escuadra merengue la próxima temporada, según información del diario alemán "Bild".

México 0-0 Costa Rica | Resumen Octagonal Final de la CONCACAF

Mbappé llegará libre al Real Madrid, luego de no renovar su contrato con el PSG, y tendrá un sueldo de 50 millones al año con lo que se convertirá en el jugador mejor pagado en el futbol mundial.

El diario germano también señala que no habrá una confirmación oficial hasta después de los encuentros de octavos de final en la Champions League en los que el Paris Saint Germain enfrentará al Real Madrid.

Te puede interesar: Fue una mala noche de todos, hasta de mis decisiones: Gerardo Martino

Quedan cinco meses para que el contrato de Mbappé finalice. El Real Madrid intentó el fichaje del jugador francés en el mercado de verano, con una oferta formal al PSG, pero el equipo parisino rechazó la propuesta del club madridista. El Paris Saint Germain se negó a negociar una salida, y ahora no ingresaría nada de dinero por la marcha del delantero. El futbolista de 23 años ha dicho "no" a todas las ofertas de renovación de Nasser Al-Khelaifi y la última fue de un cheque en blanco encima de la mesa.

Real Madrid espera con paciencia la llegada de Mbappé

En el Real Madrid lo esperan. Desde el club merengue han mantenido un perfil bajo. Sí que se ha preguntado al presidente, al entrenador o a los jugadores por el francés. Todos han dicho que sería una gran incorporación, además de deshacerse en elogios hacia él. Sin presiones para el delantero galo por parte del equipo español, aunque desde el PSG sí que existe molestia. Una molestia que viene ligado a saber que Kylian Mbappé quiere jugar en la entidad merengue.

Te puede interesar: ¿El luchador Súper Muñeco ha quedado en silla de ruedas?

En este momento Kyllian Mbappé cuenta en la temporada de la Ligue 1 con 10 anotaciones y nueve asistencias siendo el mejor goleador del PSG.

