Mbappé cuenta su verdad sobre el PSG y el Real Madrid

Kylian Mbappé, figura del Paris Saint-Germain y de la selección de Francia, insistió este día en su intención de continuar la próxima temporada en el PSG, al que ya le comunicó su negativa a ampliar su contrato hasta 2025, y afirmó que tampoco pidió irse al equipo del Real Madrid.

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"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", señaló el jugador en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

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En medio del torbellino generada por la noticia de que no activaría la opción de ampliación de contrato hasta 2025, y mientras en Francia los medios apuntan a que el PSG está más convencido que nunca de una posible venta, Mbappé habló de un proyecto de carencias en el PSG.

"Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada para no repetirlos otra vez", señaló el galo.

"Individualmente, por otra parte, llevo unos años manteniéndome a un buen nivel: quiero seguir progresando para mantenerme en lo más alto", adjuntó.

Mbappé, campeón del mundo con Francia en 2018, comentó también las diferencias entre su club, en el que "hay problemas" y la selección francesa.

"La selección nacional y el club son situaciones diferentes. En Francia tenemos la suerte de contar con una increíble cantera de talentos, así que cuando un jugador importante lo deja, hay quien puede compensarlo. Esto nos ha permitido dejar atrás la final perdida contra Argentina. Estamos decepcionados, pero tenemos un ciclo de cuatro años por delante: si trabajamos bien podemos hacer grandes cosas en la Eurocopa, en la Liga de Naciones o en el Mundial 2026", declaró el jugador del equipo parisino.

"En el PSG hay otros problemas de club, es otra cosa", puntualizó.

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"Estamos hablando del potencialmente el mejor jugador de la historia del futbol. Nunca es una buena noticia que alguien como Messi se vaya. Personalmente, no entendí por qué tanta gente se alegró tanto de su marcha. Es una pena, pero así fueron las cosas. Tendremos que hacer lo que podamos para sustituirle", expresó.

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La posible rivalidad entre Mbappé vs Haaland

Sobre la posibilidad de comenzar una rivalidad histórica en la Premier League con el noruego Erling Haaland, emulando la del luso Cristiano Ronaldo y el propio Messi, Mbappé fue algo más cauto, deshaciéndose en halagos hacia ambos.

"Las cosas hay que encararlas de otra manera. Tener a dos como Messi y Ronaldo a esos niveles durante tanto tiempo es algo que pasa cada 50 años. Hemos vivido una época excepcional y espero que los aficionados la hayan aprovechado. Tuve la suerte de jugar contra Cristiano y también en contra y junto a Leo: son realmente especiales. Aprendí mucho de ellos, sobre todo con Messi en estas dos temporadas. Han escrito la historia del fútbol, son eternos", aseveró.