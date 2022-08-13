Mbappé le lanza un dardo al Real Madrid referente al Balón de Oro

París, Francia. El astro francés Kylian Mbappé, elegido entre los treinta nominados que competirán por el Balón de Oro, asegura que desde hace unos años los equipos hacen presión para que sus jugadores resulten ganadores, como es el caso del Real Madrid, que "sabe muy bien persuadir".

Resumen: Xolos 3-3 Puebla | Jornada 8 | Liga BBVA MX

"Consiguen persuadir casi todos los años de que su candidato es el número 1", comentó Mbappé, delantero del París Saint-Germain (PSG), en una entrevista a France Football. "El Real Madrid es una máquina de hacer Balones de Oro, hay que admitirlo", adjuntó.

Te podría interesar: El panorama de los rivales de México a 100 días del Mundial Qatar 2022

Mbappé apuntó que sus tres favoritos para el podio son Benzema, Mané y él mismo, que no oculta sus ganas de entrar entre los ganadores del trofeo.

"Cristiano empezó a ganar el Balón de Oro después de cumplir 27 años (...), lo que me deja un poco de margen. Puede que para mí también será más tarde, cuando mi carrera avance. Creo que lo más difícil es ganar el primero", declaró el jugador de la selección francesa, de 23 años.

Ganar el primero, continuó, te da la legitimidad para dejar de escuchar "espera un poco, será un poco más tarde".

Para Mbappé el favorito para ganar el Balón de Oro es Benzema



El delantero del PSG está convencido de que el ganador de este año será Karim Benzema, que "tiene 34 años y acaba de hacer la temporada de su vida".

"Si fuera Karim y no ganase este año dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro", bromeó.

Para Mbappé, Xavi e Iniesta se merecían haber ganado el Balón de Oro y recuerda que verlos junto a Messi en el podio en 2010 le hizo tener el sentimiento de que, en cierta forma, el trofeo pertenecía un poco a los tres.

Te podría interesar: Javier Mascherano analiza a la Selección Mexicana

Mbappé confesó cómo se vive el Balón de Oro en los vestuarios, donde a medida que se acerca la fecha de entrega se habla cada vez más.

"Ante ese trofeo que brilla todos nos volvemos como niños. Estoy seguro de que muchos sueñan con ese momento. El Balón de Oro despierta en nosotros nuestros sueños de niño. Yo lo confieso, pienso en ello. Y haré todo para que se me vea en este periodo. Es humano, ¿no?", adjuntó.