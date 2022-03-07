Mbappé podría no jugar ante el Real Madrid

París, Francia. ¡Se prenden las alarmas en el equipo del Paris Saint-Germain (PSG)! El astro francés Kylian Mbappé se ha lesionado en el entrenamiento matutino de la escuadra parisina y es duda para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League que le enfrentará al Real Madrid el miércoles en el Santiago Bernabéu.

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Por un momento momento los servicios médicos del Paris Saint-Germain temían que Mbappé sufriera una fractura, esta hipótesis parece descartarse.

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El delantero francés de 23 años sufrió un tremendo golpe en un pie con otro de sus compañeros, por lo que tuvo que abandonar de forma prematura la sesión de preparación prevista por el equipo y de forma inmediata fue sometido a exámenes médicos.

Mbappé, autor de 19 goles en la Ligue 1 y otros cinco en la Champions League, fue el verdugo del Real Madrid en el partido de ida disputada hace tres semanas en el Parque de los Príncipes, cuando consiguió en el final del encuentro el tanto de la victoria parisina.

El jugador está llevando el peso del equipo y su ausencia el pasado sábado ante el Niza se notó en la producción ofensiva del PSG, que sumó la tercera derrota de la temporada por un marcador de 1-0.

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A tres meses y medio del final de su contrato con el París Saint-Germain, el atacante, que este verano mostró su deseo de fichar por el Real Madrid, todavía no ha prolongado su compromiso con el club parisino, lo que despierta todas las interrogaciones sobre su futuro inmediato.

Sergio Ramos viajará con el equipo del PSG

Por otra parte, el técnico del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, declaró que el defensa español Sergio Ramos viajará con el grupo, a pesar de estar de baja para el encuentro frente al Real Madrid.

"Sergio nos pidió viajar, le gustaría viajar, es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, 17 años de capitán y ganó tanto allí. Está claro que le gustaría volver y nos pidió poder viajar y asistir al partido", declaró el técnico.

