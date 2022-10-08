Mbappé se convierte en el futbolista mejor pagado sobre Messi y CR7

El delantero del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, es el futbolista mejor pagado del mundo. A sus 23 años de edad, el delantero de la Selección de Francia sería quien encabeza la lista incluso, colocándose por arriba de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes lideraban el ranking desde hace ocho años.

Según datos de Forbes, el atacante del PSG va a ganar 128 millones de dólares durante la Temporada 2022/23, una cifra que deja a Lionel Messi en el segundo puesto con 120 millones y a Cristiano Ronaldo en el tercer lugar con 100 millones.

Otro de los jugadores mejor pagados en la actualidad es Neymar. El compañero de Kylian Mbappé en el equipo dirigido por Christophe Galtier, percibiría 87 millones de dólares por temporada, mientras que Mohamed Sarah del Liverpool, completa el Top 5.

Te puede interesar: Mbappé no le cierra las puertas al Real Madrid pese a renovar con PSG

Mbappé y Haaland lideran el cambio generacional

Según la publicación de Forbes, Erling Haaland se encuentra junto a Mbappé como los únicos jugadores menores de 30 años en la lista.

El delantero noruego que fue refuerzo del Manchester City, estaría ganando 39 millones de dólares y junto con el atacante de Francia, sería el cambio generacional del futbol mundial luego de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se retiren.

En la presente campaña de la Ligue 1, Kylian Mbappé registra 9 partidos jugados y ocho anotaciones.

Luego de la Fecha 10 en el campeonato del futbol francés, el PSG lidera la clasificación con 26 puntos, producto de ocho juegos ganados y dos empates, siendo el único equipo que se mantiene invicto.

Para la Jornada 11. el París Saint-Germain recibe al Marsella en el Parque de los Príncipes, duelo al que van a llegar después de haber disputado la Fecha 4 de la Fase de Grupos de la Champions League contra el Benfica.

Te puede interesar: Atlético de Madrid y Barcelona cierran fichaje de Griezmann hasta 2026

