Mbappé niega error de los doctores del Real Madrid al revisar su rodilla

El delantero francés y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé se encuentra en el centro de la polémica deportiva por la situación que enfrenta en su rodilla izquierda, la cual ha dado mucho de qué hablar. Por ese motivo, el jugador ha desmentido los reportes que suponen un error por parte del cuerpo médico del equipo español.

El goleador del Real Madrid fue claro, al afirmar que la información que muchos medios han publicado, sobre que le revisaron la rodilla equivocada es falsa, esto lo hizo en una rueda de prensa en Boston, Estados Unidos.

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Kylian Mbappé habla sobre la polémica que los rodea

En medio de todo lo que se ha mencionado sobre el estado de salud del jugador, el propio Kylian Mbappé, aseguró que pudo ayudar a la confusión que se ha generado, esto por no hablar mucho sobre el tema, pues abrió la puerta a las interpretaciones.

La información de que me examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Cuando no comunicas, se generan interpretaciones

Las aclaraciones del goleador, también llegaron con buenas noticias, pues Kylian Mbappé ha confirmado que su recuperación ha sido buena, motivo por el cual, ya se encuentra listo para regresar a jugar, tanto con su selección como con el Real Madrid.

También ha dejado claro, que su recuperación ha tenido el proceso adecuado y siguiendo en todo momento los tiempos que fueron establecidos por los doctores, esto con la finalidad de evitar complicaciones mayores o una posible recaída.

Sin duda, esto representa una gran noticia para sus entrenadores, Arbeloa en el Real Madrid y Didier Deschamps en la Selección de Francia, pues Kylian Mbappé es una pieza clave en sus esquemas de juego.

