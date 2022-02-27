La razón por la que Mbappé podría renovar con el PSG

Los triunfos del París Saint Germain en la Ligue One no suelen ser motivo de asombro; sin embargo, en cada gol que anotan, se vuelve necesario revisar los libros de récords; especialmente si en la jugada estuvieron involucrados Lionel Messi, Kylian Mbappé y, en algunos casos, Neymar.

Su triunfo más reciente fue un 3-1 sobre el Saint-Etienne. El Parque de los Príncipes vio al equipo visitante ponerse al frente en el marcador, pero la asociación entre Messi y Mbappé apareció y la voltereta se consumó.

Con sendas asistencias de 'La Pulga', el atacante francés se adjudicó el primer y segundo tanto del PSG y estos le valieron para llegar a 156 desde su arribo a la capital en 2017. Dicha cifra lo colocó junto a otro histórico del club: Zlatan Ibrahimovic, como segundo máximo anotador de la institución.

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Comparativo Zlatan - Mbappé

Si se hace una comparación —para quien gusta de ellas—, ambos cuentan con argumentos en su favor. Al atacante sueco, cuyo paso por la ciudad del amor se dio entre 2012 y 2016, le tomó 180 partidos llegar a esa cantidad de anotaciones. El actual dorsal '10' de la selección francesa tardó 205 encuentros. Pese a que su promedio de goleo es menor que el de 'Ibra', la edad lo favorece y le da un amplio margen para superarlo; Kylian tiene sólo 23 años y un largo recorrido futbolístico por delante.

La razón por la que Mbappé podría renovar

Al delantero galo solo le quedaría alcanzar al uruguayo Edinson Cavani (200 goles) para ser el máximo goleador del equipo, una meta que podría ser determinante en caso de renovar su contrato con el cuadro parisino al término de la temporada 2021-2022.

"Me queda solo Cavani para ser el máximo goleador de la historia del PSG. Veremos qué pasa. Ser el máximo goleador del PSG es algo que no se puede ignorar. Veremos qué pasa", declaró el campeón del mundo en Rusia 2018.

Recientemente, Zlatan le dio un consejo a Mbappé: "Si yo fuera tú, me iría al Real Madrid".