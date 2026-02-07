El Cadillac de Checo Pérez ya tiene fecha: cuándo y cómo verlo por primera vez

La espera terminó. Y fiel a su estilo, Cadillac no hará una presentación tradicional. El equipo estadounidense eligió el mejor escenario posible para develar el auto que, de la mano de Checo Pérez y Valtteri Bottas, utilizará durante la campaña 2026 de la Fórmula 1.

El nuevo Cadillac se mostrará durante la transmisión del Super Bowl, en un anuncio televisivo que promete ser uno de los momentos más comentados del domingo.

¿Cuándo se presenta el Cadillac de Checo Pérez?

La revelación está programada para el domingo 8 de febrero, dentro de la transmisión del Super Bowl.

No hay un minuto exacto confirmado, pues dependerá del desarrollo del partido y los cortes comerciales, pero la expectativa es que el anuncio aparezca alrededor de las 18:30 horas del Este de Estados Unidos, lo que en México sería aproximadamente 17:30 horas.

Es decir, hay que estar atentos desde el arranque del juego.

Cómo ver la presentación en México y Latinoamérica

Para los aficionados en México, no hay pierde. La transmisión del Super Bowl y por lo tanto del anuncio de Cadillac estará disponible en la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Y como suele pasar con este tipo de lanzamientos, el video circulará casi de inmediato en redes sociales, así que si parpadeas, igual te lo pierdes en vivo, pero no en redes sociales.

Productive day with the team.

Enjoyed putting in the laps and taking good steps forward.

Let’s keep pushing. 💪



Día productivo con el equipo.

Disfruté dar las vueltas y avanzar con buenos pasos.

Sigamos empujando 💪@Cadillac_F1 pic.twitter.com/g5xA0XnAjq — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 29, 2026

Cadillac va más allá de la televisión

El anuncio no será el único golpe visual. Cadillac también preparó algo especial en Times Square, uno de los puntos más icónicos del planeta.

Desde el 6 hasta el 9 de febrero, la marca montará una instalación cubierta de hielo en pleno corazón de Nueva York. Día con día, el bloque se irá “derritiendo” hasta revelar por completo el diseño del monoplaza. Una cuenta regresiva épica y sin precedentes.

No es casualidad. Cadillac quiere que su llegada a la Fórmula 1 se sienta distinta desde el primer segundo.

El coche todavía no ha girado en competencia, pero su historia empieza este domingo. Y empieza en el escenario más visto del año.