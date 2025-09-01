¿Mejor que Anselmi? Este es el brutal porcentaje de Nicolás Larcamón con Cruz Azul

Son cinco partidos consecutivos los que la Máquina de Cruz Azul ha terminado los 90 minutos con el saldo a favor, lo cual hace que, ahora mismo, sea uno de los líderes de la clasificación general de la Liga BBVA MX. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de Nicolás Larcamón en este apartado?

Ahora mismo, el conjunto cementero suma 17 unidades de 21 posibles luego de cinco victorias, dos empates y ningún descalabro en el Apertura 2025. Esta situación coloca a Nicolás Larcamón como uno de los mejores entrenadores en la historia del club, al menos, en cuanto a porcentaje de efectividad se refiere hasta ahora.

¿Cuándo llegó Nicolás Larcamón a Cruz Azul?

Luego de la abrupta salida de Martín Anselmi, así como de las gracias que la directiva le dio a Vicente Sánchez tras la conquista de la Concachampions, Cruz Azul decidió contratar a Nicolás Larcamón para este Apertura 2025 luego del gran trabajo que hizo la temporada pasada con los Rayos del Necaxa.

Lo de Kevin Mier ayer… 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LbTX75i0cx — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 31, 2025

¿A qué equipos le ha ganado Cruz Azul en el torneo?

Después de igualar en sus primeros dos cotejos de Liga ante Mazatlán y Atlas, así como la decepción que significó la Leagues Cup, Cruz Azul suma cinco victorias de manera consecutiva en la actual temporada luego de sumar 3 unidades frente a equipos como León, San Luis, Santos, Toluca y Chivas.

¿Cuál es el porcentaje de efectividad de Nicolás Larcamón con Cruz Azul?

Si consideramos únicamente el paso que Nicolás Larcamón ha tenido como entrenador de Cruz Azul en juegos de Liga BBVA MX, entonces su porcentaje de efectividad, después de siete partidos, es del 81%, uno más elevado que llegó a tener Martín Anselmi, el cual alcanzó un porcentaje inferior al de su compatriota.

Qué golazo de Rodo en Guadalajara 🔥💙 pic.twitter.com/UZZpAIaoWt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 1, 2025

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

En cuanto al proyecto celeste se refiere, desde la llegada de Iván Alonso como Director Deportivo, Cruz Azul registra un total de 37 victorias, 14 empates y solo 7 derrotas en 58 juegos disputados, sumando una efectividad del 73% gracias a sus 125 puntos obtenidos hasta ahora.

Ahora bien, vale decir que el siguiente juego de Cruz Azul será en dos semanas, cuando se mida ante Pachuca en el Olímpico Universitario el sábado 13 de septiembre en punto de las 17:00 horas.