Mejor gol del Mundial 2026: cómo votar y hasta cuándo hay tiempo de hacerlo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin tras 104 partidos y un total de 308 goles, pero la emoción continúa fuera de las canchas. El máximo organismo del futbol internacional puso en marcha la votación oficial para definir el "Premio al Mejor Gol del Torneo Hyundai", reuniendo una selecta lista de 12 candidatos que dejaron su sello imborrable en la memoria de los aficionados durante el certamen en México, Estados Unidos y Canadá.

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Entre las anotaciones finalistas que compiten por el galardón figuran verdaderas joyas técnicas y definiciones agónicas, como el potente disparo de larga distancia de Kylian Mbappé ante Senegal, el preciso zurdazo de Lionel Messi frente a Argelia, la contundencia de Erling Haaland contra Brasil y la inolvidable definición de Ferran Torres en la final que le otorgó el título mundial a España. A ellos se suman gritos memorables de selecciones revelación y jugadores de todo el planeta, completando una nómina federal que incluye a:



Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina)

Ferran Torres (España vs. Argentina)

Lionel Messi (Argentina vs. Argelia)

Julián Álvarez (Argentina vs. Suiza)

Kylian Mbappé (Francia vs. Senegal)

Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia)

Erling Haaland (Noruega vs. Brasil)

Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos)

Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán)

Daizen Maeda (Japón vs. Suecia)

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. República Democrática del Congo)

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina vs. Qatar)

¿Cómo participar en la votación oficial?

El proceso para elegir el mejor tanto del torneo es rápido y accesible. Los fanáticos interesados en dejar su voto deben seguir estos simples pasos en la plataforma digital:



Ingresar al sitio web oficial de la FIFA. Seleccionar la sección "Votar ahora: Gol del Torneo Hyundai". Reproducir los videos de los 12 goles nominados para comparar las jugadas. Elegir el tanto preferido y presionar el botón "Votar".

La plataforma ofrece total flexibilidad, ya que permite modificar la elección cuantas veces se desee mientras el periodo de votación se encuentre abierto. Asimismo, los usuarios pueden participar de dos maneras: iniciando sesión con una cuenta para sincronizar y guardar su historial de actividad, o bien ingresando como invitados para que su voto compute directamente en el resultado final sin registro previo.

¿Hasta cuándo hay tiempo para votar?

La votación definitiva, que recopila a los ganadores de las rondas previas (fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales) junto a las selecciones directas de la FIFA, permanecerá abierta hasta el próximo 27 de julio de 2026.

Una vez cumplido el plazo, el ente rector contabilizará los sufragios de todo el mundo para anunciar de manera oficial cuál fue la anotación elegida por los hinchas como la mejor de la Copa del Mundo.