América se reforzó con dos futbolistas jóvenes para el Apertura 2026

El conjunto del América tiene dos nuevos refuerzos en el equipo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se trata de dos futbolistas jovenes y con la llegada de Guillermo Almada como entrenador del equipo, pdorían tener varios minutos en los encuentros.

Los dos nuevos refuerzos del América para el Apertura 2026

Hasta el momento, América no ha confirmado ni presentado algun nuevo refuerzo en sus redes sociales pero hay dos jugadores que llegaron al club y ya tuvieron su primer partido con el equipo en la categoria sub-21.

Los dos futbolistas que llegaron al club son Gonzalo del Valle y Alonso Ripoll.

Gonzalo del Valle llega procende de Pumas, tiene 21 años de edad, es año 2005 y ya ha tenido su primer partido con el equipo.

En su etapa con los Pumas, disputó un total de 59 encuentros en los que logró marcar 14 goles. Para muchos, es un delantero destacado por su calidad de cara al arco.

Por su parte, Alonso Ripoll, es delantero centro de 21 años de edad, igual es 2005. Llegó del Atlas en dónde disputo un total de 67 encuentros en los que logró marcar 15 goles.

Los dos futbolistas ya tuvieron sus primeros minutos en el equipo. En la Jornada 1 del Apertura 2026, Gonzalo fue titular y logró marcar dos goles en el partido ante Querétaro de la categoria sub-21. En el caso de Alonso, también disputó los 90 minutos pero no logró marcar en el encuentro.

Los dos jugadores buscarán poder jugar con el primer equipo y dar un paso importante en sus carreras profesionales.