¡Sufre todo México! La nueva fecha de regreso de Santiago Gimenez preocupa a Javier Aguirre

Se confirmó lo peor y, finalmente, Santiago Gimenez será operado de su tobillo luego de sufrir molestias consistentes en dicha zona. Esto fue confirmado por el propio Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, durante la conferencia de prensa previo al duelo entre los rossoneros y el Napoli por la Supercopa de Italia. Una noticia que golpea de lleno a la Selección Mexicana de Javier Aguirre pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Llega Santiago Gimenez a disputar el Mundial 2026 con México?

Según reportes, si la cirugía sale bien, Santi Gimenez tendrá entre 6 y 8 semanas de recuperación, es decir, aproximadamente dos meses fuera de las canchas. En este contexto, el regreso del delantero mexicano podría darse durante el mes de febrero, sin impedir su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana . Además, tendrá alrededor de cuatro meses para recuperarse y regresar a su mejor nivel.

|Instagram Santiago Giménez / @sant.gimenez

Entrenador del Milan confirma la cirugía de Santiago Gimenez

Durante la conferencia de prensa previo al juego contra Napoli, Allegri fue consultado sobre el estado actual de Santi Gimenez y confirmó que deberá ser intervenido quirúrgicamente: “Tuvo un período de terapia conservadora, pero en los últimos días el dolor volvió a empeorar. Mañana por la mañana le harán una pequeña operación”, soltó el entrenador italiano durante este miércoles 17 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a fuentes cercanas, la cirugía del ‘Bebote’ se llevará a cabo en Ámsterdam (Países Bajos), donde se espera que la intervención sea exitosa y pueda recuperarse para regresar a las canchas lo más antes posible. Tanto México como el propio Milan necesitan de Gimenez, por lo que buscarán eliminar las molestias físicas de una vez por todas con esta operación.

Santiago Gimenez estará cuatro meses sin jugar al futbol

El último partido oficial de Santi Gimenez, de 24 años, fue el 28 de octubre de 2025, día en el que Milan empató 1-1 frente al Atalanta en la novena jornada de la Serie A. Esto quiere decir que, como mínimo, el canterano de Cruz Azul cumplirá cuatro meses sin jugar al futbol de forma profesional, un aspecto no menor a la hora de evaluar su ritmo futbolístico una vez recuperado de la operación.

Esta temporada, Gimenez disputó un total de 11 partidos con la camiseta del Rossonero, donde solamente pudo marcar un gol y repartir dos asistencias. Se espera que, una vez recuperado, el mexicano pueda regresar al gran nivel que demostró en Feyenoord jugando en Países Bajos.